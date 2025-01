Satélite da NASA revela pormenores nunca antes vistos do fundo do oceano

No seu primeiro ano de funcionamento, o satélite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) da NASA cartografou os misteriosos fundos oceânicos da Terra com mais pormenor do que os satélites mais antigos conseguiriam fazer ao longo de 30 anos. Sim, descobriu-se o que nunca havia sido descoberto!

O fundo do mar como nunca o havíamos visto

Tal como noticiado pelo Space, a missão SWOT conseguiu muito no seu primeiro ano completo de funcionamento. Como resultado, os cientistas já estão a produzir novos trabalhos inovadores utilizando o robusto conjunto de dados da SWOT. No mês passado, os investigadores Yao Yu, David T. Sandwell e Gerald Dibarboure, publicaram “Abyssal marine tectonics from the SWOT mission”.

Estes investigadores encontraram colinas e vulcões submarinos não detetáveis pelos satélites mais antigos. A equipa utilizou um ano de dados da missão SWOT para “transformar o que poderia ter parecido manchas borradas em montes submarinos, cristas e depressões discerníveis”, explica o Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia em San Diego.

Neste mapa gravitacional feito a partir de apenas um ano de dados SWOT, podemos ver colinas abissais individuais, juntamente com milhares de pequenos montes submarinos não cartografados e estruturas tectónicas anteriormente escondidas, enterradas sob sedimentos e gelo. Este mapa vai ajudar-nos a responder a algumas questões fundamentais sobre tectónica e mistura de oceanos profundos.

Disse Yao Yu.

SWOT dará uma perspetiva única sobre a água

O SWOT possui uma gama diversificada de instrumentos que podem detetar alterações subtis na circulação oceânica, medindo a topografia da superfície do oceano.

Ao medir estas alterações, o SWOT pode medir as ondas internas do oceano, à semelhança da forma como vários dispositivos de imagiologia médica podem ver o interior do corpo. O impacto gravitacional de grandes estruturas submarinas, como os vulcões, tem impacto na forma como a água do oceano se acumula e se move.

Os cientistas podem utilizar estas diferenças na altura da superfície do oceano para obter informações sobre o que se encontra por baixo da superfície da água.

Apesar de não serem tão pormenorizados como os instrumentos montados em navios em termos de resolução, estes instrumentos montados em navios só conseguiram, até à data, analisar cerca de um quarto do fundo do mar.

Os dados relativos aos restantes 75% do fundo do mar - o oceano global cobre 71% da Terra, aliás - são obtidos indiretamente através de medições por satélite.

Com a missão ainda em curso, a SWOT promete conhecimentos críticos para a cartografia batimétrica, a reconstrução de placas tectónicas, a navegação submarina e a mistura de oceanos profundos.

Explicam os investigadores.

Até à data, a sua investigação tem-se centrado nas colinas abissais, nos montes submarinos e nas margens continentais (a zona de transição entre a crosta continental e a crosta oceânica).

As colinas abissais são um tema fascinante, uma vez que estas cristas paralelas, causadas por movimentos de placas tectónicas, têm normalmente 50 a 300 metros de altura, o que não é muito grande. Com os satélites anteriores, era difícil detetar diferenças na superfície do oceano causadas por objetos como estes, mas o SWOT consegue.

O SWOT é um esforço conjunto entre a NASA e o Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) em França.