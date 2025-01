Que tal uma pescaria com Sea Fantasy?

A equipa de desenvolvimento japonesa METASLA prepara-se para lançar o seu simpático jogo de pesca, Sea Fantasy. Trata-se de um titulo caracteristicamente nipónico, conforme podem ver pelas imagens, que nos traz divertidos momentos de pescaria.

Sea Fantasy é um jogo simples e simpático a avaliar pelas imagens já conhecidas. Encontra-se em fase final de preparação de lançamento, pela equipa da METASLA, estando previsto para dia 7 de janeiro.

Tal como tantos outros jogos provenientes de equipas japonesas, este Sea Fantasy é uma carinhosa aventura por um mundo de fantasia onde os jogadores são convidados a se tornarem pescadores.

Sea Fantasy é um RPG de ação de pesca no qual o jogador terá de salvar o mundo, precisamente através da ... pesca. Tratam-se de dois amigos que partem numa demanda pelos mares e lagos deste belo mundo, Rod e Axel.

No jogo existe um misterioso organismo marinho, SeaAZ que teremos de pescar. Esses seres marinhos, SeaAZ, habitam os oceanos e lagos do mundo e variam tanto em aparência, como tamanho e na sua raridade. Todos SeaAZ podem ser pescados.

Para capturar um SeaAZ, o jogador terá de executar na perfeição aquilo a que os responsáveis pelo jogo chamam de Gauge Action. É um tipo diferente de "combate", na medida que o jogador vai ter de esgotar o peixe até o capturar, numa sequência de hits. Existe uma barra que, quando os jogadores conseguirem parar no timing certo, nas Hit Area ou Critical Area, isso permite reduzir o HP (Health Points) do peixe e quando chegar a 0.... voilá... peixe capturado.

É claro que existem vários tipos de SeaAZ (são mais de 100) e alguns deles serão bastante desafiantes.

Adicionalmente, o jogador pode mesmo vir a criar equipamentos (canas de pescar ou anzóis, por exemplo) com recurso a materiais obtidos nos SeaAZ capturados.

O jogador pode controlar tanto Axel como Rod, tendo em atenção que cada um tem as suas próprias característica. Por exemplo, Rod é um exímio pescador, portanto será conveniente deixá-lo pescar o SeaAZ à vontade e fazer a remoção de materiais que possam vir associados.

Por outro lado, Axel é um personagem bastante atlético, pelo que poderá ser mais vantajoso deixá-lo de cuidar de tudo o que for mais pesado, como remover obstáculos surgidos pelo caminho.

Segundo os METASLA, a história principal pode ser completada em cerca de 10 horas mas, com a inclusão de histórias paralelas, o jogo oferece cerca de 20 horas de jogo no total.

No entanto Sea Fantasy não se resume apenas a pesca e há também outras interações espalhadas pelo mundo do jogo que os jogadores poderão vir a explorar por alturas do seu lançamento a 7 de janeiro.