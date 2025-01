Trump diz que será tomada uma decisão sobre a compra do TikTok nos próximos 30 dias

Segundo a NPR, Donald Trump terá explorado um possível acordo envolvendo a Oracle e a Microsoft para assumir o controlo das operações do TikTok nos EUA. Contudo, Trump veio negar qualquer negociação com a Oracle, embora tenha admitido ter discutido o assunto com várias pessoas. Além disso, indicou que poderá tomar uma decisão final dentro de 30 dias.

No dia 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva que adiou a proibição do TikTok nos Estados Unidos por 75 dias. Esta decisão oferece à ByteDance, empresa-mãe da aplicação, mais tempo para encontrar uma solução que permita a continuidade das suas operações no território norte-americano.

Trump nega conversas com a Oracle

O relatório da NPR, que cita fontes "com conhecimento direto das conversações", indicou que a Oracle se reuniu com responsáveis da Casa Branca para discutir uma proposta. Nesse cenário, a Oracle e outros investidores americanos assumiriam uma participação maioritária no TikTok, supervisionando aspetos como a recolha de dados.

Quando questionado por jornalistas durante um voo no Air Force One, no sábado à noite, sobre um possível acordo com a Oracle, Trump respondeu, segundo a Reuters:

Não, não com a Oracle. Muitas pessoas, de grande relevância, têm-me abordado sobre a compra, e provavelmente tomarei uma decisão nos próximos 30 dias.

Resistência inicial da ByteDance à venda do TikTok

Antes da proibição prevista para 19 de janeiro, a ByteDance mostrou-se inicialmente relutante em vender o TikTok para acalmar os legisladores americanos. Contudo, a posição da empresa mudou após a intervenção de Trump, que permitiu temporariamente que a aplicação voltasse a estar operacional nos Estados Unidos.

Num comunicado publicado na conta oficial do TikTok na plataforma X, a empresa afirmou estar disposta a colaborar com o então presidente norte-americano para encontrar uma solução a longo prazo que assegure a sua permanência nos EUA.

Esta declaração foi feita poucas horas após Trump ter escrito no Truth Social, durante o breve "apagão" do TikTok, que gostaria que os Estados Unidos tivessem uma posição de 50% numa potencial joint venture.

Apesar disso, o plano concreto de Trump permanece incerto.

Ninguém parece entender exatamente o que ele quer dizer com a ideia de 50% de participação.

Comentou uma fonte ouvida pela NPR.

