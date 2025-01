O Secretário-Geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Helder Pedro considera que "Foi um erro do Governo o plano de incentivos à compra de elétricos" e espera que no próximo mês haja mudanças.

Abate afastou candidatos a apoios à aquisição de veículos elétricos

Na entrevista ao programa semanal Conversa Capital – Antena 1 / Jornal de Negócios, Helder Pedro considera que “foi um erro do Governo o plano de incentivos à compra de elétricos” e espera que no próximo mês o Governo “corrija o erro que cometeu ao misturar o incentivo ao abate de veículos com os apoios à aquisição de automóvel elétrico”.

De relembrar que para particulares, estava contemplada uma compensação de 4000 euros na aquisição de um veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico, cujo custo final de aquisição não seja superior a 38 500 euros, incluindo o IVA e todas as despesas associadas, acompanhada do abate de um veículo movido a combustíveis fósseis com mais de dez anos. Este valor é majorado no caso das Instituições Particulares de Solidariedade Social, às quais é atribuído um apoio de cinco mil euros.

A ACAP espera que o despacho, que deverá ser publicado pelo Governo ainda este ano, corrija e”o erro” e preveja um plano mais abrangente que não se limite apenas à aquisição de veículos 100% elétricos e que não inclua apenas mil veículos