NOS compra Claranet Portugal por 152 milhões

É mais um negócio de milhões e desta vez levado a cabo pela NOS. A empresa liderada por Miguel Almeida anunciou a compra da Claranet Portugal por 152 milhões. Esta empresa tem como segmentos de atuação principais a área do alojamento, cibersegurança, e dados.

Claranet atua na área do cloud computing, cibersegurança, redes e dados

A Claranet Portugal é uma empresa que oferece serviços de tecnologia e soluções em áreas como cloud computing, cibersegurança, redes e dados, além de desenvolvimento de software e soluções geridas. É parte do grupo internacional Claranet, que opera em diversos países e é conhecido por ajudar empresas na transformação digital.

Em Portugal, a Claranet tem uma presença significativa, com escritórios em Lisboa e no Porto, além de data centers próprios. Trabalha com clientes de diferentes setores, como finanças, saúde, retalho e telecomunicações, fornecendo serviços personalizados para atender às necessidades específicas de cada negócio.

A empresa tem 900 trabalhadores em Portugal. Segundo é referido no comunicado, a empresa “continuará a operar de forma autónoma, preservando a sua identidade, gestão, equipas e base sólida de clientes”.

Em 2024, as receitas totais da Claranet Portugal atingiram os 205 milhões de euros, com o EBITDA (rentabilidade operacional) a fixar-se nos 15,4 milhões de euros. Para o negócio se concretizar, ainda tem de ser aprovado pela Autoridade da Concorrência.

De relembrar que a AMA contratou recentemente a Claranet, por ajuste direto, para implementar "medidas urgentes" que evitassem um novo ciberataque aos serviços do Estado.