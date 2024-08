Ladrões roubam portáteis do Ministério da Administração Interna

Tudo aconteceu na passada quinta-feira de madrugada. Segundo as informações, os ladrões entraram por uma janela e roubaram vários computadores, alguns deles com informação muito sensível.

Ladrões levaram 8 computadores do MAI

As instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna foram assaltadas durante a madrugada de quinta-feira. Segundo revela o Jornal I, os ladrões terão entrado por uma janela do 6.º andar através dos andaimes de um edifício que se encontra em obras, contíguo ao da Secretaria-Geral.

No que diz respeito aos bens materiais, os ladrões levaram oito computadores portáteis, incluindo o de Teresa Costa, secretária-geral adjunta, e o do responsável pela informática, que muito possivelmente contêm informação sensível, dado que cumpre àquele organismo prestar «apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MAI», que inclui áreas como a segurança interna, as polícias e os serviços secretos, revela o Jornal.

A investigação está a cargo da Polícia de Segurança Pública, que não adiantou oficialmente mais pormenores sobre o assalto. Segundo foi indicado por alguns meios de comunicação, o sistema de câmaras de vigilância não estaria a funcionar.