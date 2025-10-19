Luxemburgo lança app ‘Staying Alive LU’ para salvar vidas em emergências cardíacas

O Luxemburgo deu um passo importante na área da saúde e emergência ao lançar a aplicação Staying Alive LU, concebida para aumentar as hipóteses de sobrevivência em casos de paragem cardíaca. A plataforma liga voluntários próximos de vítimas e defibrilhadores, permitindo uma resposta rápida antes da chegada dos serviços de emergência.

Tecnologia mais próxima para salvar vidas

Desenvolvida pelo Corpo Granducal de Bombeiros e Socorro (CGDIS), a app notifica os utilizadores registados sempre que ocorre uma paragem cardíaca nas imediações.

Os voluntários podem aceitar o alerta, localizar a vítima no mapa e receber instruções detalhadas para realizar a reanimação. Segundo Tom Barnig, Diretor de Cooperação Operacional do CGDIS, a iniciativa pretende reduzir o tempo crítico entre o início da paragem cardíaca e a chegada dos profissionais de emergência.

Em média, Luxemburgo regista cerca de 500 paragens cardíacas por ano, mas a intervenção de terceiros ocorre apenas em metade desses casos.

Desfibrilhador como dispositivo "à mão"

Embora a app incentive a formação em primeiros socorros, mesmo voluntários sem experiência podem participar, recolhendo e transportando o defibrilhador mais próximo.

A própria aplicação fornece indicações detalhadas para localizar e transportar o equipamento, aumentando as hipóteses de sobrevivência da vítima. Segundo a informação médica, os primeiros dez minutos após uma paragem cardíaca são cruciais, apelando à rápida intervenção da população.

Os cidadãos são lembrados de ligar sempre para o 112, já que os despachantes podem fornecer instruções em tempo real até à chegada dos profissionais de emergência.

Após uma fase piloto bem-sucedida iniciada em junho, a app Staying Alive LU está agora disponível publicamente em todo o país, oferecendo uma ferramenta tecnológica de grande impacto para salvar vidas.

Se tiver curiosidade, até para se inspirar e fazer cá em Portugal algo do mesmo género, pode visitar a página do projeto: https://gd.lu/4nNjQG