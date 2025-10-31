Podem as chuva de meteoros Taurídeas, ou meteoros de Halloween, trazer risco à Terra?

O fenómeno dos “meteoros de Halloween” associadas à chuva de meteoros Taurídeos, pode representar um risco atmosférico pouco conhecido. Investigadores alertam que em 2032 e 2036 poderemos enfrentar uma maior probabilidade de explosões aéreas causadas por estes corpos espaciais.

Bolas de fogo de Halloween e um risco aumentado de explosões aéreas

Se vir uma “estrela cadente” perto do Halloween, há uma boa hipótese de que faça parte da chuva de meteoros Taurídeos.

Os Taurídeos do Norte e do Sul são meteoros anuais que atingem o pico no final de outubro e início de novembro de cada ano. As chuvas são conhecidas por produzir fireballs, ou "bolas de fogo", especialmente meteoros brilhantes, não todos os anos, mas regularmente o suficiente para que os astrónomos as procurem.

Por vezes chamam-lhes bolas de fogo de Halloween. Estas bolas de fogo indicam um enxame de objetos de maior dimensão a mover-se dentro do fluxo de meteoros Taurídeos.

E, a 29 de outubro de 2025, investigadores da Universidade do Novo México disseram que, nos anos de 2032 e 2036, os Taurídeos poderão trazer-nos um risco aumentado de impactos na atmosfera da Terra por estes objetos espaciais maiores.

Os cientistas dizem que os Taurídeos poderão provocar explosões aéreas, ou detonações na atmosfera da Terra, não muito diferentes do grande evento de Tunguska que matou renas e derrubou cerca de 80 milhões de árvores na Sibéria a 30 de junho de 1908.

Alguns astrónomos até sugeriram que poderão existir grandes asteroides escondidos nos enxames Taurídeos.

Existem realmente os enxames Taurídeos?

Estes enxames de meteoros Taurídeos existem realmente? E existem objetos maiores nos enxames que possam representar risco para a Terra?

Bom, não sabemos com certeza. A nova investigação diz que, se os enxames existirem, poderemos enfrentar um risco maior de explosões aéreas em 2032 e 2036 do que se pensava anteriormente. O autor principal, Mark Boslough, da Universidade do Novo México, disse:

O enxame é teórico. Mas há alguma evidência de que um enxame esparso de objetos existe porque fireballs brilhantes e assinaturas sísmicas de impactos na Lua foram observadas em momentos que a teoria previa.

Os investigadores publicaram o seu estudo na revista científica revista por pares Acta Astronautica a 29 de outubro de 2025.

De onde vêm os meteoros Taurídeos?

A maioria das chuvas de meteoros provém de cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, aquece e liberta um rasto de detritos, partículas de pó e rochas, ao longo do seu percurso.

A Terra cruza frequentemente os caminhos dos cometas na sua própria órbita em torno do Sol. Os fragmentos de pó e rochas cometárias entram na nossa atmosfera e queimam devido ao atrito com o ar … e voilà! Temos uma chuva de meteoros.

A chuva Taurídea é um pouco diferente. Poderá ser o resultado de um grande objeto que se fragmentou, criando o Cometa Encke e vários asteroides. E os cientistas acreditam que um desses asteroides, 2004 TG10, é o progenitor da chuva de meteoros Taurídeos.

Este asteroide, que o programa Spacewatch descobriu a 8 de outubro de 2004, tem uma órbita que coincide com a do Cometa Encke.

Existem múltiplas chuvas de meteoros Taurídeos. Os Taurídeos do Sul e do Norte são chuvas de novembro, e os Beta Taurídeos em junho são uma chuva diurna. Todos estão associados ao Cometa Encke e aos seus detritos.

Animações de possíveis enxames de meteoros

Os vídeos abaixo mostram os possíveis enxames de meteoros pelos quais a Terra poderá passar em 2032 e 2036. Os pontos brancos que mostram o enxame não estão à escala.

Enxame ressonante de Taurídeos em 2032. Vídeo via UNM.

Enxame ressonante de Taurídeos em 2036. Vídeo via UNM.

Uma questão de defesa planetária

O astrónomo Mark Boslough disse que investigar a possibilidade dos meteoros Taurídeos produzirem explosões aéreas é uma questão de defesa planetária. Isto porque, no passado, explosões aéreas causaram grande destruição no solo.

A explosão de Tunguska na Sibéria em 1908 foi uma explosão aérea que matou renas e derrubou árvores. Tunguska foi provavelmente causada por um meteoro Beta Taurídeo.

Mais recentemente, a 15 de fevereiro de 2013, um meteoro explodiu no ar sobre a Rússia. O meteoro de Chelyabinsk danificou edifícios na cidade de Chelyabinsk.

O Ministério de Situações de Emergência da Rússia relatou no dia seguinte que cerca de 1.500 pessoas procuraram assistência médica após a explosão aérea, maioritariamente devido a vidros voadores.

Boslough explicou:

A defesa planetária é o esforço multidisciplinar e coordenado internacionalmente para proteger a Terra e os seus habitantes de impactos de objetos próximos da Terra. Requer inquéritos para descobrir e rastrear objetos próximos da Terra, campanhas para caracterizar aqueles que são perigosos, esforços de modelação para compreender e prever efeitos de impacto e consequências associadas, e mitigação através da prevenção de impactos e/ou defesa civil.

Portanto, segundo os investigadores da Universidade do Novo México disseram que a chuva de meteoros Taurídeos, também chamada bolas de fogo de Halloween, poderá trazer um risco aumentado de explosão aérea em 2032 e 2036.