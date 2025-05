Grupo Volkswagen domina vendas de elétricos na Europa e Tesla Model Y é quem mais cai

As vendas de carros elétricos na Europa têm estado a oscilar e a mostrar que certas marcas precisam de se adaptar. Os números mais recentes mostram uma mudança no topo, com o Grupo Volkswagen a assumir a liderança. Quem mais sofre é mesmo a Tesla, com o Model Y a cair mais de 50% nas suas vendas.

Grupo Volkswagen domina vendas

Recentemente, o mercado de veículos elétricos na Europa parecia estar totalmente focado na Tesla. Os números de vendas de abril deste ano foram bastante diferentes, com o novo SUV compacto Elroq da Skoda a ser o claro vencedor, seguido por outros três modelos do Grupo Volkswagen: o ID3, o ID7 e o ID4.

O Elroq, construído na mesma plataforma MEB do Grupo Volkswagen dos três modelos da marca , registou vendas de 8.070 no mês, de acordo com dados preliminares da Dataforce. Seguiu-se o ID3 com 6.937, o ID7 com 6.783 e o ID4 com 6.300. Aos quatro automóveis do Grupo Volkswagen seguiram-se mais dois novos modelos, o Renault 5 E-Tech em quinto lugar, com 5.715 vendas, e o Kia EV3 com 5.614 vendas.

Tesla Model Y é quem mais cai

O Tesla Model Y, o veículo elétrico mais vendido na Europa em 2024, caiu para a 10.ª posição em abril, com vendas abaixo dos 51%. Um modelo atualizado deverá chegar aos compradores de automóveis na primavera. Até abril, as vendas gerais de veículos elétricos aumentaram 28%, à medida que os fabricantes de automóveis pressionam os automóveis eletrificados para cumprir as novas metas de emissões da UE.

Outros notáveis ​​recém-chegados elétricos incluem o grande SUV premium Audi Q6 E-tron, com 3.971 vendas, em 11º lugar; o Citroen e-C3, com 3.862 vendas em 12º; e o Ford Explorer, com 3.687 vendas. O Explorer é mais um modelo sustentado pela arquitetura MEB do Grupo Volkswagen.

Outros cenários na Europa

As vendas de PHEV aumentaram 32% no mês, segundo a Dataforce. O modelo mais vendido foi novamente o BYD Seal U, com um volume de 5.300 unidades, seguido de perto pelo Tiguan, com 5.195, e pelo Volvo XC60, com 5.192 vendas.

As vendas de automóveis totalmente híbridos aumentaram 13%, com os modelos da Toyota e do Grupo Renault a continuarem na liderança. O pequeno SUV Toyota Yaris Cross foi o líder, com 15.800 vendas em abril, seguido pelo pequeno hatchback Yaris com 15.011. Dois modelos do Grupo Renault tiveram estreias fortes, com o crossover compacto Symbioz em quarto lugar, com 7.522 vendas, e o Dacia Duster em sétimo lugar, com 5.155 vendas. As vendas de modelos não híbridos a gasolina (-9,3%) e a gasóleo (-18%) caíram no mês.