Pompeii: The Legacy, reescrever a História

Pompeia era uma das cidades mais importantes do Império Romano que ganhou maior notoriedade pelas trágicas razões que todos conhecemos. E é também o nome de um jogo que permitirá aos jogadores reviverem a História romana: Pompeii: The Legacy.

A trágica história da cidade de Pompeia é uma das mais conhecidas da Roma Antiga. A próspera metrópole situada nas encostas do Monte Vesúvio em Itália foi destruída em 79 D.C por uma erupção do vulcão. De forma curiosa, os corpos das vítimas permaneceram na mesma posição em que foram atingidos pelo fluxo piroclástico e, por estarem cobertos por camadas calcificadas de cinzas, foram preservados mesmo após a decomposição do material biológico.

Desenvolvido pelos Siscia Games, Pompeii: The Legacy, é um jogo de estratégia e city building que decorre em pleno Império Romano, desafiando os jogadores a reconstruir a cidade de Pompeia após a sua destruição catastrófica em 79 D.C.

Pompeii: The Legacy oferece aos jogadores uma campanha rica em detalhes e é inspirado nos factos historicamente conhecidos, abrangendo mais de 200 anos.

Como líder romano na altura, os jogadores evoluirão através da complexa hierarquia social do Império Romano, onde terão de interagir com figuras históricas como por exemplo, os imperadores Trajano, Adriano e Marco Aurélio. A missão é clara: a reconstrução da cidade de Pompeia, a partir das cinzas que o vulcão deixou para trás.

Pompeii: The Legacy vai apresentar uma cidade viva e movimentada, na qual o jogador deve gerir a reconstrução da metrópole ao longo de várias gerações, tomando decisões críticas que moldarão o futuro da cidade.

Existe ainda um sistema de research e desenvolvimento cientifico, através do qual o jogador deverá explorar os dois ramos principais de pesquisa, Tecnologia e Filosofia (cada um oferecendo vantagens de jogo únicas).

O comércio sempre foi um dos pilares da sociedade e em Pompeii: The Legacy esse aspecto vai estar bem representado. Terão de ser aproveitas as rotas comerciais do Império Romano para garantir a prosperidade da sua cidade, ao mesmo tempo que se tem de ter cuidado em equilibrar a imprevisibilidade do mercado.

Uma série de outros aspetos também terão a sua dose de importância no jogo, com uma tremenda variedade de eventos mais ou menos trágicos, incluindo erupções vulcânicas, terremotos e muito mais.

Pompeii: The Legacy será lançado em 2025 para PC