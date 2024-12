Airbnb ativa “defesas” para prevenir festas não autorizadas no Ano Novo

Para evitar festanças de passagem de ano que possam colocar em causa os alojamentos, a Airbnb decidiu avançar com uma série de medidas com as quais pretende colocar um travão a celebrações não autorizadas. As comunidades locais e os anfitriões agradecem.

Fim de ano trazem medidas especiais

A plataforma de alojamento local Airbnb anunciou a ativação de novas medidas de segurança para evitar festas não autorizadas durante as celebrações de Ano Novo. Este esforço faz parte de uma iniciativa global para preservar a tranquilidade das propriedades alugadas e manter boas relações entre anfitriões, hóspedes e comunidades locais.

Nos últimos anos, as festas em casas alugadas através do Airbnb tornaram-se um problema recorrente, especialmente em épocas festivas como a Passagem de Ano. Muitas vezes organizadas sem o consentimento dos anfitriões, estas celebrações podem resultar em danos às propriedades, reclamações de vizinhos e, em casos extremos, em incidentes de segurança.

Para mitigar estas situações, a Airbnb tem implementado medidas específicas, especialmente em datas em que o risco de festas é maior. Este ano, a empresa intensificou os seus esforços com ferramentas tecnológicas e políticas que visam prevenir o uso indevido das propriedades.

As "defesas" da Airbnb

Para evitar a proliferação de festanças a partir de marcações na sua plataforma, a Airbnb optou, para este Ano Novo, ativar uma série de medidas que, acreditam, podem mitigar este problema.

Restrições a novos utilizadores: os utilizadores que se registaram recentemente na plataforma e não possuem avaliações positivas estão sujeitos a restrições adicionais, como limitações na reserva de estadias de apenas uma noite. Monitorização de comportamentos de reserva: a Airbnb utiliza algoritmos para identificar comportamentos considerados suspeitos. Estes incluem reservas de última hora em propriedades grandes, especialmente por utilizadores sem histórico na plataforma ou com contas criadas recentemente. Colaboração com as comunidades: em algumas cidades, a Airbnb colabora com autoridades locais para identificar possíveis festas não autorizadas. Estas parcerias permitem uma resposta mais rápida e eficiente em caso de incidentes. Linha de Apoio 24 Horas: tanto anfitriões como vizinhos podem utilizar uma linha de apoio dedicada para denunciar atividades suspeitas ou festas em andamento.

A Airbnb tem vindo a reforçar estas medidas desde 2020, quando decidiu implementar uma proibição global de festas em todas as propriedades listadas na plataforma. De acordo com a empresa, esta política já resultou numa redução significativa de incidentes relacionados com festas não autorizadas.

No Ano Novo de 2022, por exemplo, as restrições implementadas evitaram que mais de 300 mil tentativas de reserva de festas fossem concretizadas em todo o mundo, um dado que a Airbnb apresentou como prova do sucesso da sua abordagem preventiva.

A decisão da Airbnb de reforçar a prevenção de festas não autorizadas é também amplamente bem recebida por comunidades locais, que muitas vezes lidam com os impactos negativos de eventos ruidosos em propriedades alugadas.

Os anfitriões, em particular, têm mostrado apoio às medidas, já que os danos causados por festas podem resultar em custos elevados de reparação e numa redução da confiança na plataforma.

Finalmente, a Airbnb assegura que estas restrições não prejudicam os utilizadores que utilizam a plataforma de forma responsável. Reservas legítimas, como viagens familiares ou estadias curtas sem intenção de festa, continuam a ser permitidas desde que os utilizadores apresentem histórico positivo.