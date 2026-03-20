Por que motivo o FBI está a comprar dados de localização dos cidadãos?

Esta semana, o diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, revelou que o departamento está a adquirir dados que podem ser usados para acompanhar os movimentos e o histórico de localização dos cidadãos.

Pela voz do diretor, Kash Patel, esta é a primeira confirmação de que o FBI está a comprar ativamente dados de pessoas desde que o antigo diretor, Christopher Wray, declarou, em 2023, que o departamento tinha adquirido dados de localização no passado, mas que não o estava a fazer naquela altura.

Compramos informações disponíveis comercialmente que são compatíveis com a Constituição e com as leis ao abrigo da Lei de Privacidade das Comunicações Eletrónicas, e isso tem-nos proporcionado informações de inteligência valiosas.

Disse Patel, na quarta-feira, aos senadores, durante a audição anual sobre ameaças globais do Comité de Inteligência.

Compra de dados visa "manter os americanos em segurança"

Desde 2018, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos exige que as autoridades policiais obtenham um mandado para aceder aos dados de localização das pessoas junto dos operadores de telecomunicações.

Contudo, os intermediários de dados oferecem uma via alternativa ao adquirirem diretamente essa informação, uma prática a que muitos legisladores têm procurado pôr fim.

Segundo o POLITICO, os senadores Ron Wyden (Democrata, Oregon) e Mike Lee (Republicano, Utah) apresentaram, a 13 de março, a Lei de Reforma da Vigilância Governamental, que exigiria que as autoridades federais e as agências de informação obtivessem um mandado para comprar informações pessoais dos cidadãos americanos.

[É] particularmente perigoso, tendo em conta o uso de Inteligência Artificial para analisar enormes quantidades de informação privada.

Partilhou Wyden, durante a audição de quarta-feira, dizendo que "fazer isso sem mandado é uma forma escandalosa de contornar a Quarta Emenda", que protege os cidadãos contra buscas e apreensões despropositadas pelo Governo norte-americano, exigindo mandados prévios baseados em causa provável e descrições específicas do local ou pessoa.

Por outro lado, o republicano Tom Cotton concorda com a prática que tem vindo a ser adotada pelo FBI:

As palavras-chave são "disponível comercialmente".

Na sua opinião, "se qualquer outra pessoa pode comprar esses dados, e o FBI também pode, e isso ajuda a localizar um pedófilo depravado ou um líder brutal de um cartel, então espero sinceramente que o FBI faça tudo o que puder para manter os americanos em segurança".