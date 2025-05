E Porque Hoje é Sexta

Todos os dias o coelho passava pela toca do lobo e vendo os lobinhos perguntava:

– O vosso pai está?

Os lobinhos respondiam-lhe que o pai lobo não estava ao que o coelho dizia:

– Façam o favor de lhe dizer que o coelho passou por aqui e que qualquer dia o enr@b@.

Os lobinhos ouviam e ficavam em grande choradeira.

A cena repetia-se até que um dia o lobo farto das fanfarronices do coelho perguntou aos lobinhos:

– A que horas é que esse filho da p*ta do coelho passa por aqui?

Os filhotes disseram-lhe e, no outro dia, o lobo resolveu esconder-se. Quando o coelho chegou, e depois de fazer a pergunta sacramental, o lobo saiu do esconderijo a gritar:

– Enr@b@-me lá se fores capaz!!!

O coelho vê o lobo e desata a fugir a toda a velocidade. O lobo furioso sai atrás dele, mas o coelho passa debaixo de um velho tronco de árvore furado. Cego de raiva, o lobo não vê o tronco e fica preso nele.

O coelho, nas calmas, aproxima-se do lobo preso, levanta-lhe a cauda, olha para o olho do cu e diz:

– Eu até NEM gosto disto, mas prometi aos miúdos.