Tesla: condução autónoma testada com sucesso no complicado trânsito de Paris

A condução autónoma não será um caminho fácil enquanto a máquina não falar só com máquinas. O humano no meio desta equação do trânsito traz imensos desafios complexos à tecnologia. Contudo, a Tesla está disposta a resolver o problema e mostrou como o seu elétrico consegue desenvencilhar-se com sucesso no complicado trânsito da Praça Charles de Gaulle, em Paris!

Tesla: conduzir de forma autónoma no meio de caos de Paris

A empresa de Elon Musk pretende afirmar-se como líder mundial na condução autónoma. E a Tesla mostra que os seus veículos conseguem lidar com os locais mais complexos de Paris!

O gigante dos veículos elétricos continua a atualizar o seu sistema denominado Full Self-Driving (FSD), o suporte à condução autónoma dos veículos Tesla. Um sistema sobretudo utilizado em países como os Estados Unidos, mas que demonstra agora as suas capacidades num local nada apreciado pelos automobilistas da capital francesa!

A condução autónoma da Tesla enfrenta um dos locais mais difíceis para manobrar em Paris!

Confiança na tecnologia Full Self-Driving

Muitos esperam um dia poder usufruir de um sistema no carro que lhes permita largar o volante e deixar a máquina fazer o trabalho. Mas se é relativamente fácil confiar em estradas isoladas ou retas, há locais particularmente difíceis onde a confiança é posta à prova.

É o caso da famosa Praça Charles de Gaulle (antiga Praça da Estrela), que rodeia o Arco do Triunfo, onde é bem conhecido o comportamento imprevisível dos condutores, com mudanças bruscas de faixa e exigência de constante vigilância. E, no entanto, como se pode ver no vídeo abaixo, a Tesla sai-se de forma exemplar.

Uma forma de convencer a Europa?

No seu comunicado, a empresa de Elon Musk esclarece que o veículo usado nesta demonstração foi um Tesla Model 3, “equipado com o mesmo hardware dos veículos atualmente entregues aos clientes”.

No mês passado, o fabricante já tinha realizado uma demonstração semelhante, mas desta vez na cidade de Amesterdão.

Estes vídeos parecem visar provar que o sistema também funciona nas cidades europeias, que estão menos adaptadas ao tráfego automóvel do que as grandes cidades dos Estados Unidos.

A Tesla está, de facto, a trabalhar atualmente com os reguladores europeus para obter autorização para a utilização do FSD no Velho Continente.