Deve-se abrir as janelas do carro antes de ligar o ar condicionado?

Com o calor que se faz sentir, há pequenas dicas que podem fazer toda a diferença. Será que deve mesmo abrir as janelas do automóvel antes de ligar o ar condicionado, por questões de saúde do condutor e dos passageiros? Descubra a resposta.

Sim, é recomendável abrir as janelas do carro por alguns minutos antes de ligar o ar condicionado, especialmente em dias quentes.

Vantagens de abrir as janelas antes de ligar o AC

Reduz o calor acumulado O interior do carro pode atingir temperaturas muito elevadas quando exposto ao sol. Abrir as janelas permite libertar rapidamente o ar quente acumulado.

Aumenta a eficiência do ar condicionado Com menos calor para remover, o sistema de ar condicionado trabalha com menos esforço, o que diminui o consumo de combustível ou energia (no caso de carros elétricos) e arrefece o interior mais rapidamente.

Evita odores e possíveis substâncias nocivas Alguns estudos indicam que materiais plásticos e estofos podem libertar compostos voláteis quando expostos a muito calor. Ventilar o carro ajuda a expulsar esses gases antes de os respirar.



Assim, ao entrar num carro que esteja ao sol, abra as janelas por 1 a 2 minutos. Ligue o carro e, se possível, conduza com as janelas abertas durante esses minutos iniciais. Depois, feche as janelas e ligue o ar condicionado com o modo de recirculação ativado para melhor eficiência.