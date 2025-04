IPTV: Amazon, Apple, Cloudflare, Google e Meta unem forças, mas não para a eliminar

A luta contra a IPTV tem ganho proporções grandes na Europa, com países a criar sistemas para a combater em tempo real. Isso tem impactado diretamente os utilizadores, mesmo os que não usar estes serviços de IPTV. As grandes empresas tecnológicas são afetadas e agora uniram-se para reagir. Curiosamente a ideia não é acabar com a IPTV.

Mais uma medida na luta contra a IPTV

Apesar das tentativas de bloqueio por parte de organizações de países da Europa, esse modelo não parece ser suficiente. Os métodos aplicados até agora para mitigar as violações de direitos de autor têm sido ineficazes. Desta vez as grandes empresas que apoiam a Cloudflare nas suas relações com a Computer and Communications Industry Association (CCIA) acreditam que é melhor mudar a sua estratégia.

O que pretendem não é eliminar diretamente estas plataformas, mas algo mais tático que poderá ser uma possível solução. Após as circunstâncias desfavoráveis ​​em que muitas empresas se encontravam em 2024 em relação ao conteúdo ilegal distribuído na Internet, foram tomadas medidas sobre o assunto.

No início desse ano, foi implementado em Itália o sistema Piracy Shield, um projeto focado no bloqueio de IPTV pirata. Os efeitos desta estratégia deveriam refletir-se no consumo dos utilizadores até 2025, mas tal não aconteceu. O problema parece continuar como começou, e os desenvolvimentos recentes deixaram a CCIA ainda mais preocupada.

Amazon, Apple, Cloudflare, Google e Meta unem forças

Esta é uma organização que representa empresas famosas como a Google, Amazon, Meta, Apple, Cloudflare e outras, pelo que no dia 3 de abril chegou com uma forte mensagem dirigida ao regulador de telecomunicações AGCOM, que foi responsável pela ativação do protocolo Piracy Shield.

Tal como muitos outros operadores do setor digital, quer estejam sediados em Itália, noutros Estados-Membros da UE ou fora da Europa, temos manifestado sérias preocupações sobre o Escudo de Piratas de Itália, que a AGCOM escolheu como ferramenta para emitir ordens de bloqueio de sítios Web

A principal razão das críticas ao sistema deve-se à falta de transparência e eficácia relativamente aos objetivos estabelecidos. Os aspetos técnicos deste método não são públicos e ocorreram bloqueios excessivos que afetaram serviços. Esta tática é capaz de eliminar as plataformas ilegais, mas carece de filtragem adequada para evitar que as operações das empresas legais sejam impactadas negativamente.

Basicamente, é um passo em frente e dois atrás, pois ainda há coisas por resolver e a pirataria continua a crescer. De facto, serviços como o Cloudflare e o Google Drive estiveram entre aqueles que reportaram problemas quando os respetivos bloqueios foram implementados.

Aproveitamos esta oportunidade para pedir à AGCOM que reconsidere a sua abordagem de bloqueio e, em vez disso, concentre os seus esforços em atingir os verdadeiros anfitriões e distribuidores de conteúdo pirateado e em proteger o conteúdo na sua origem.

Isto também pode representar um problema para a "liberdade de expressão e de negócios". As ações tomadas não cumprem os requisitos estabelecidos pelas leis europeias. A CCIA pede alterações, não para apagar a IPTV, mas sim para reconsiderar as regulamentações, uma vez que "o bloqueio ao nível da rede não remove o conteúdo da Internet; pode ser facilmente contornado".

Coisas como usar uma janela de 30 minutos para executar ordens, permitir apenas cinco dias para contestar bloqueios injustos e a falta de transparência são as razões pelas quais decidiram reportar a ineficácia desta ferramenta.

Estas medidas são ineficazes no combate à pirataria, na redução de conteúdos infractores ou na dissuasão de tácticas sofisticadas de pirataria. O que propõem é atacar diretamente os distribuidores destas plataformas.

Até à data, a AGCOM não respondeu, mas os pedidos serão provavelmente aceites de uma forma ou de outra, sujeitos a certas condições, embora isto ainda não seja claro. Isto pode definitivamente ser um verdadeiro golpe para a pirataria, e é expectável que assim seja.