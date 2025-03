Spotify resolveu finalmente o bug que mostrava publicidade a utilizadores Premium

Muitos utilizadores premium do Spotify queixaram-se nas últimas semanas de um problema muito irritante. Apesar de terem uma subscrição paga, eram obrigados a ouvir anúncios, cancelando a mais-valia de terem um plano superior. Agora, a plataforma de streaming corrigiu o bug.

Spotify resolveu finalmente o bug

Este problema obrigava os subscritores Premium, os que pagam, a terem de ouvir intervalos publicitários. Caia assim por terra a principal vantagem da subscrição paga, que é precisamente dispensar ter de ouvir publicidade entre as músicas. Os testemunhos acumularam-se nas últimas semanas e, obviamente, não eram positivos com o serviço de streaming.

Esta situação aumentou os níveis de frustração dos utilizadores, e com uma razão evidente. As soluções apresentadas, como sair e voltar a entrar na sua conta, não estavam a funcionar para todos. Os utilizadores afetados verificaram também que estava tudo bem com o seu método de pagamento e descobriram que não há razão para serem despromovidos para o plano gratuito.

Ainda pior, esta situação era global para todo o serviço de streaming. Do que foi descrito várias vezes nos fóruns do Spotify, o bug afetava todas as plataformas utilizadas para ouvir a música, tanto o smartphone como o tablet, PC, web e até clientes dedicados.

Mostrava publicidade a utilizadores Premium

Este bug era tão irritante que alguns exigiram o reembolso da subscrição. Para além da má publicidade, este não é o momento para este tipo de problemas. A plataforma de streaming está a dar os últimos retoques numa nova opção “Music Pro” com serviços adicionais obviamente vendidos a um preço mais elevado.

O Spotify finalmente decidiu resolver este problema e trabalhou para encontrar uma solução. Portanto, o problema deve finalmente ser coisa do passado hoje. No entanto, se como subscritor Premium ainda ouvir anúncios, a empresa recomenda que saia e volte a entrar na sua conta várias vezes para forçar a sincronização.

Está assim tratado um dos últimos bugs do Spotify e que estava a trazer problemas aos utilizadores Premium, que não deviam ver este tipo de situações. Não fica claro o que aconteceu, mas está finalmente ultrapassado, o que era o que os utilizadores necessitavam.