Cidade com a melhor rede 5G da Europa é portuguesa! Saiba qual é…

Apesar dos atrasos iniciais por causa do leilão 5G, o aumento da cobertura do território nacional com esta tecnologia tem vindo notável. Recentemente algumas cidades foram distinguidas em Barcelona como tendo as melhores redes 5G da Europa. Saiba quais as cidades portuguesas que se destacaram.

Porto é a cidade europeia com melhor 5G

A análise foi feita pela MedUX, uma plataforma que mede e analisa a qualidade e experiência das redes fixas e móveis. Segundo os resultados, o Porto foi distinguido como a cidade que tem a melhor rede 5G da Europa.

Lisboa também está na lista das melhores cidades com 5G, tendo recebido o segundo prémio mais importante pela fiabilidade da sua rede 5G. No que diz respeito à velocidade, Lisboa destacou-se, tendo conseguido alcançar 1,9 Gbps.

Segundo Pedro Mota Soares, secretário-geral da Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL)...

O reconhecimento de Portugal, que muito nos orgulha, reflete o compromisso e o investimento contínuo dos operadores de comunicações eletrónicas. Nos últimos oito anos, os operadores investiram dez mil milhões de euros, com o ritmo de investimento a aumentar para 1,6 mil milhões por ano desde 2022. Graças a esse esforço constante, conseguimos alcançar uma cobertura de 98,1% da população com 5G, garantindo que as nossas redes estão entre as melhores da Europa

A rede 5G (quinta geração de redes móveis) é a evolução das tecnologias de comunicação sem fios, sucedendo o 4G LTE. Oferece velocidades muito superiores, menor latência e maior capacidade de ligação de dispositivos em simultâneo.