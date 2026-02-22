Gigante, voadora e podia abastecer uma casa por 13 dias: veja a nova turbina eólica da China!

Recentemente, uma empresa de energia, na China, testou com sucesso uma turbina eólica experimental, em forma de dirigível, capaz de gerar energia a partir do céu, bem acima das cidades. O dispositivo pioneiro utiliza velocidades de vento constantes a uma altitude de 2000 metros.

Desenhado pela Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, um sistema de energia eólica aérea, de nome S2000 (AWES), é um grande dirigível cheio de hélio, com 12 turbinas eólicas.

Segundo o Live Science, o dirigível sobe milhares de metros, por forma a aproveitar as velocidades de vento estáveis, que fazem girar as turbinas e gerar eletricidade.

Essa eletricidade é, depois, enviada pelo cabo de amarração para o solo, onde pode ser integrada na rede elétrica.

No total, o sistema S2000 mede 60 metros de comprimento, 40 metros de altura e 40 metros de largura, conforme reportado pelo Global Times. O sistema tem uma capacidade total de três megawatts.

Segundo Weng Hanke, diretor de tecnologia da Linyi Yunchuan Energy Technology, segundo a Tide News, via Global Times, a nova tecnologia apresenta algumas aplicações potenciais:

Para locais fora da rede elétrica, como postos fronteiriços, onde pode servir como uma fonte de energia relativamente estável;

Para complementar os sistemas eólicos tradicionais terrestres, criando uma abordagem tridimensional no fornecimento de energia.

Implementada em grande escala, esta abordagem poderia ser potencialmente transformadora para países com espaço limitado para geração de energia eólica em terra, como muitos na Europa continental, assim como para aqueles sem fundos marinhos rasos necessários para geração eólica offshore, como o Japão.

Turbina eólica voadora gerou quase 400 quilowatt-hora de eletricidade

No voo de teste, a fabricante fez subir o S2000 a uma altitude de 2000 metros acima da província de Sichuan, gerando 385 quilowatt-hora de eletricidade.

Segundo os dados de consumo fornecidos pela U.S. Energy Information Administration, citados pela mesma fonte, isto é suficiente para abastecer uma residência média nos Estados Unidos durante aproximadamente 13,3 dias.

Apesar do sucesso do voo de teste e das suas potenciais aplicações, a fiabilidade do cabo de amarração desta turbina voadora para fornecer energia estável à rede exigirá testes adicionais.

Conforme explicado, em todas as comunidades rurais, exceto as mais remotas, o cabo de 2000 metros poderia constituir um obstáculo perigoso para aeronaves.

No Reino Unido, por exemplo, a Civil Aviation Authority exige que quem queira voar balões amarrados acima de 60 metros solicite autorização especial para evitar riscos a aviões que partilhem o espaço aéreo com o balão.

Além das preocupações com a segurança, o S2000 terá, também, de passar por testes rigorosos que garantam a viabilidade em operações comerciais fiáveis.

As turbinas eólicas convencionais exigem manutenção regular e o dirigível poderá ser difícil e mais dispendioso de reparar, uma vez que precisa de regressar ao solo para cada intervenção.

Ainda que seja difícil determinar a velocidade exata do vento a várias altitudes, pois esta varia consoante a localização e as condições meteorológicas, o grupo aeroespacial Omnidea estima que, a altitudes entre 100 e 2500 metros, a densidade da energia eólica aumenta aproximadamente seis vezes, com uma velocidade média do vento de 15 metros por segundo a 2500 metros.

Esta previsão mostra que a exploração de velocidades de vento em altitudes mais elevadas através de turbinas eólicas voadoras, como o sistema S2000, pode ser profícua.

Leia também: