Líder russo instalou uma metralhadora numa Cybertruck e agradeceu a Musk pela pickup

Após serem disponibilizados no mercado, as fabricantes não têm propriamente mão no que os condutores decidem fazer com os seus carros. No entanto, o destino de alguns modelos não deixa de ser curioso, ou até preocupante. Exemplo disso é a Cybertruck da Tesla, que foi equipada com uma metralhadora por Ramzan Kadyrov, o líder da região chechena da Rússia.

Por via de mensagens no Telegram, Ramzan Kadyrov, o líder da região chechena da Rússia, partilhou imagens de si próprio a conduzir uma Cybertruck na qual se vê uma metralhadora instalada.

Conforme recordado pelo Electrek, Kadyrov tem um dos piores históricos enquanto líder da Chechénia nas últimas duas décadas. Afinal, o considerado ditador está diretamente implicado em inúmeras torturas e assassinatos.

Será que a Cybertruck vai ser usada na guerra na Ucrânia?

Através do serviço de mensagens, Kadyrov disse que considera que Elon Musk é o "génio mais forte dos tempos modernos", e informou que a Cybertruck será usada numa "operação militar especial" - de recordar que é desta forma que a Rússia refere a invasão da Ucrânia.

A par de um convite para uma visita à Chechénia, Kadyrov agradeceu a Elon Musk pela Cybertruck. Apesar de alguns internautas estarem a interpretá-lo como se o diretor-executivo da Tesla tivesse oferecido a pickup, isto será falso, pelo que o líder russo terá, apenas, agradecido o desenvolvimento de uma pickup como a Cybertruck.

Apesar de não ser claro se as duas coisas estão relacionadas, no início deste ano, informámos que a alfândega da Lituânia deteve duas Cybertruck, por suspeitas de que seriam contrabandeadas para a Rússia.

O Electrek revelou ter sabido por uma fonte que, apesar da paragem, as unidades chegaram à Rússia. O órgão de comunicação não conseguiu, no entanto, confirmar a informação.