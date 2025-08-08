Como ativar o Windows 11 Pro economizando com chaves digitais da GoodOffer24
Se está à procura de uma forma simples e segura de ativar Windows e manter o seu sistema atualizado, esta campanha da GoodOffer24 é imperdível. Com chaves digitais a preços acessíveis e o cupão TT30, pode ativar o Windows 11 Pro por apenas 20,1€.
Porque optar por uma chave digital?
- Ativação oficial e permanente – A sua versão fica ativa para sempre no mesmo dispositivo.
- Entrega imediata – Recebe a chave por e-mail, pronta a usar.
- Compatível com atualizações de software – Tudo funciona como numa instalação de fábrica.
- Preço imbatível – Uma alternativa segura face às versões vendidas em lojas físicas.
Passo a passo: como ativar o Windows 11 Pro
- Visite a GoodOffer24.
- Adicione ao carrinho a Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL.
- Use o código promocional TT30 para obter 30% de desconto.
- Finalize a compra e receba a chave digital por e-mail.
- Vá a Definições > Sistema > Ativação e introduza a nova chave.
Outras ofertas que merecem destaque
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 20,1€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL 14,2€(Código de 30% de desconto TT30)
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021CD Key Global - 9,1€(after using 30% coupon code: TFN)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY GLOBAL 17,2€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY GLOBAL 12,8€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Office 365 1 Device 17,2€ (Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Office 2016 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 24,5€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Office 2019 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 45,4€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Office 2021 Pro Plus CD-KEY GLOBAL 84,1€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack 36,9€(Código de 30% de desconto TT30)
- Genuine Lifetime Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack 53,1€(Código de 30% de desconto TT30)
Estes preços já incluem o desconto com o cupão TT30, aplicável à maioria dos produtos.
Dica extra: reinstalar ou atualizar o Windows com facilidade
Precisa de reinstalar ou atualizar o sistema? Pode descarregar a versão oficial diretamente da Microsoft ou criar um disco de arranque. Aproveite esta oportunidade para fazer uma instalação limpa e começar com o pé direito.
