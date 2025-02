Mudança no Google Maps vai trazer um pouco de ordem ao ecrã dos mapas

A Google parece nunca terminar de ajustar a interface do Google Maps e isso não é necessariamente negativo. Dá espaço para a inovação e para criar uma solução mais ajustada a todos os utilizadores e às suas necessidades. O teste mais recente do Google Maps vai mudar a aparência dos marcadores e assim trazer um pouco de ordem ao ecrã dos mapas.

Mudança a chegar ao Google Maps

Atualmente, ao diminuir o zoom na aplicação Google Maps, estes pins começam a aproximar-se um do outro até que reste apenas um pin. A alteração que está a ser considerada pela Google reduziria os pins quando se reduzia o zoom. Após isso removeria os ícones dos pins, deixando apenas a cor rodeada por um perímetro branco.

Apesar de serem menores e de perderem os ícones, como bandeiras, corações e estrelas, ao diminuir o zoom, os pins ainda manterão as suas cores. Isso ajudará o utilizador a determinar rapidamente se um local fixado é um jardim zoológico, um museu, um restaurante e muito mais. De notar que os pins inteiros não mudarão a sua aparência ao aumentar o zoom moderadamente.

A Google fez as primeiras alterações aos pins em agosto do ano passado, mas depois voltou ao design anterior antes de testar os pins reformulados mencionados agora. A diferença relativamente aos pins vistos em agosto passado é que agora alguns deles não mudam quando se diminui o zoom, enquanto outros se tornam pins menores e sem ícones.

Um pouco de ordem ao ecrã dos mapas

Estes pontos são pequenos, o que os torna difíceis de ver, mas, por outro lado, com este tamanho, não interferem com o mapa. Isto também resulta numa visualização mais limpa para o utilizador do Google Maps. Os novos pins surgem na versão beta 25.06.x do Google Maps.

Considerando que a aplicação tem alegadamente mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos mensais, a Google gosta de fazer experiências. Neste caso, melhora a navegação na aplicação, não só facilitando a descoberta de mais informações sobre um local fixado ao diminuir o zoom no ecrã, mas também ao reduzir a desordem que pode dificultar a utilização da aplicação.

Embora não esteja claro quando é que esta nova funcionalidade do Google Maps será lançada para todos os utilizadores do Android, uma coisa pode ter a certeza. Vão existir mais mudanças a chegar à aplicação Google Maps muito em breve.