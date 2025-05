Tesla caiu na Europa, apesar de as vendas de carros elétricos a bateria terem aumentado

As vendas globais de automóveis na Europa caíram, mas destaca-se o crescimento dos carros elétricos e híbridos plug-in, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

Na Europa, as vendas da Tesla caíram pelo quarto mês consecutivo, devido a uma reação negativa à intervenção política do diretor-executivo, Elon Musk, combinada com uma reação pouco entusiasta ao novo Model Y. A par disto, importa ainda o aumento da concorrência de outros players europeus e chineses.

Conforme informámos, números da JATO Dynamics de abril indicaram que, pela primeira vez, a BYD ultrapassou a empresa americana no segmento 100% elétrico.

Entretanto, dados recentes da ACEA confirmam que a Tesla perdeu força na Europa, com a quota de mercado a cair para 0,7%, em comparação com 1,3% há um ano.

Em abril, especificamente, as vendas europeias da Tesla caíram 49%, relativamente ao ano anterior, apesar de as vendas de carros elétricos a bateria terem aumentado 27,8%.

Na Europa, as vendas globais de automóveis caíram 0,3%, com o crescimento mais forte a vir dos automóveis elétricos e híbridos plug-in.

As fabricantes de automóveis europeias estão a tentar reduzir os seus custos devido a uma série de fatores que, combinados, representam um verdadeiro desafio:

Forte concorrência;

Taxas impostas pelos Estados Unidos sobre as importações de automóveis;

Economia global em abrandamento, com perspetivas incertas.

Carros elétricos registam crescimento na Europa

Conforme citado pela Reuters, as vendas de abril na União Europeia (UE), na Grã-Bretanha e na Associação Europeia de Comércio Livre (em inglês, EFTA) caíram para 1,07 milhões de automóveis, após um crescimento de 2,8% em março.

Só na UE - excluindo a Grã-Bretanha e a EFTA - as vendas totais de automóveis caíram 1,2% até agora este ano, apesar do crescimento notável da procura de carros elétricos, com os registos de automóveis elétricos a bateria, híbridos plug-in e híbridos-elétricos a aumentarem 26,4%, 7,8% e 20,8%, respetivamente.

Em abril, na Europa, as vendas de carros eletrificados representaram 59,2% dos registos de automóveis de passageiros, contra 47,7% no ano anterior.

Entre os maiores mercados da UE, o cenário foi o seguinte: