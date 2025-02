Qualys descobre duas vulnerabilidades no OpenSSH

A Qualys, Inc., líder em soluções inovadoras baseadas na cloud para segurança e conformidade de TI, partilhou a descoberta de duas novas vulnerabilidades no OpenSSH. O OpenSSH é uma implementação de código aberto do protocolo SSH, que permite comunicações cifradas numa rede insegura.

OpenSSH: há 2 versões afetadas

Detetada pela Threat Research Unit (TRU) da Qualys, a primeira destas vulnerabilidades (CVE-2025-26465) permite ataques ativos Man-in-the-Middle contra clientes do OpenSSH, enquanto a segunda (CVE-2025-26466) afeta tanto os clientes como os servidores, permitindo ataques de negação de serviço (DDoS).

Os ataques através da vulnerabilidade CVE-2025-26465, viáveis quando a opção VerifyHostKeyDNS está ativada, não requerem a interação do utilizador e não dependem da existência de um registo de recursos no DNS. Esta vulnerabilidade foi descoberta no final de 2014, pouco antes do lançamento da versão 6.8 do OpenSSH. Embora o VerifyHostKeyDNS esteja desativado por predefinição nas versões atuais, foi ativado em versões anteriores de 2013 até março de 2023.

Por outro lado, a falha CVE-2025-26466 afeta tanto clientes como servidores, possibilitando a execução de ataques DDoS sem necessidade de autenticação. Foi detetada pela primeira vez em agosto de 2023, pouco tempo antes do lançamento do OpenSSH 9.5.

Para garantir a segurança contínua, os investigadores da Qualys recomendam a atualização imediata dos sistemas afetados para a nova versão 9.9 do OpenSSH, uma vez que esta corrige as vulnerabilidades acima mencionadas e também oferece novas funcionalidades avançadas.

Versões do OpenSSH afetadas: