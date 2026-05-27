Continente tem câmaras nas prateleiras dos supermercados. Para que servem?

Uma imagem partilhada no Reddit gerou polémica por dar conta de que há câmaras instaladas nas prateleiras de algumas lojas Continente. A empresa veio a público explicar o que está a acontecer.

Em Portugal, a Internet ficou agitada depois de um utilizador do Reddit partilhar uma fotografia alegadamente tirada numa loja Continente, onde se vê uma pequena câmara instalada diretamente numa prateleira do supermercado.

A dúvida surgiu, naturalmente: para que serve aquele dispositivo?

O autor da publicação levantou a hipótese de se tratar de um mecanismo de leitura de códigos QR para facilitar a atualização de preços nos ecrãs digitais das prateleiras.

Contudo, a realidade é um pouco diferente, conforme confirmado pelo Polígrafo junto da empresa.

O que diz o Continente?

Questionada sobre as câmaras, fonte oficial do Continente esclareceu que a imagem mostra um dispositivo integrado num projeto piloto para a melhoria contínua das operações em algumas lojas.

A MC implementou um projeto piloto que recorre a câmaras fixas instaladas nos lineares, com o objetivo de reforçar a eficiência na gestão de stocks, permitindo identificar ruturas de produto e incorreções nas etiquetas de preço.

Explicou a fonte, ao Polígrafo.

Por outras palavras, estas câmaras servem para monitorizar o estado das prateleiras, nomeadamente para saber se um produto está em falta ou se uma etiqueta de preço está errada, e não para vigiar quem faz compras.

E a privacidade dos clientes?

Segundo a mesma fonte oficial, a solução foca-se exclusivamente na monitorização de produtos, não estando programada para a captação ou identificação de clientes. Além disso, cumpre integralmente as normas de proteção de dados pessoais.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que o Continente aposta em tecnologia de câmaras dentro das suas lojas. Em 2021, na loja Continente Labs, foram instaladas 230 câmaras no teto para acompanhar os movimentos dos clientes e detetar interações com as prateleiras, sem recorrer a reconhecimento facial.

A diferença agora é que as câmaras estão nas próprias prateleiras, com um foco declaradamente logístico.

Loja inteligente já é uma realidade em Portugal

Este projeto piloto insere-se numa tendência mais ampla de digitalização do retalho. Em janeiro de 2025, o Continente abriu aquela que descreveu como a "maior loja inteligente do mundo", em Leiria.

O conceito utilizado nestas lojas é similar ao dos carros inteligentes: as câmaras não filmam a pessoa em si, mas diferenciam-na das outras pessoas no mesmo espaço, tornando o furto praticamente impossível e facilitando o processo de compra.