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Continente tem câmaras nas prateleiras dos supermercados. Para que servem?

· Segurança 29 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Alvaro Silva says:
    27 de Maio de 2026 às 08:44

    alguem explique como uma camara apontada ao corredor monitoriza as prateleiras e se a etiquetas estao erradas…. devem pensar que somos estupidos.

    Responder
  2. Analista says:
    27 de Maio de 2026 às 08:59

    Esse garrafão era a metade do preço há 10 anos

    Responder
  3. V@ says:
    27 de Maio de 2026 às 09:12

    A mim podem-me monitorizar à vontade e cruzar os dados com o posicionamento via GPS do telemóvel ou das torres celulares e do cartão bancário também os pagamentos e colocar tudo dentro de matrizes e vectores para descrever os passos da vida, horas que me levanto, db’s captados pelo micro do smartphone para saber se mexo muito ou pouco, etc, etc e uma infinidade de dados que produzimos a cada minuto. Não estou a ironizar. É uma consequência fatal de usarmos tecnologia e com ela cada vez mais omnipresente em todas as facetas do nosso dia a dia. É claro que estou de consciência tranquila: Se calhar se sair de casa para ir transportar fardos de droga ou para ir à casa das p’s sendo legalmente casado, já não estarei tão interessado. A manada, na qual eu me incluo, tem mais de 8 mil milhões de cabeças e para ser gerida tem mesmo de ser dessa forma.

    Responder
    • Ricardo says:
      27 de Maio de 2026 às 10:30

      Estou totalmente de acordo…. desde que não me roubem, prejudiquem, etc… mas o que me incomoda é a falta de transparência… porque não dizem logo qual o objetivo.. provavelmente é só para estudos de automatização de lojas com IA e querem saber como nos comportamos dentro do supermecado… e apenas isso, pode até não haver interesse em mais dados… mas a falta de transparência é uma coisa que me irrita particularmente.

      Responder
    • Muito mais que isso. says:
      27 de Maio de 2026 às 11:04

      E foi assim que a China passou a ser um dos países com menos criminalidade e mais seguro do mundo.

      Responder
      • DÁKAOKU says:
        27 de Maio de 2026 às 11:36

        A China tem hoje uma taxa relativamente baixa de criminalidade violenta em muitas cidades, e muitos visitantes relatam sensação elevada de segurança, especialmente em comparação com grandes centros urbanos de outros países. Mas isso resulta de vários elementos ao mesmo tempo, forte presença policial e controlo estatal, punições severas, cultura social mais coletivista e conformista, pressão social para evitar conflitos públicos, crescimento económico que retirou muita gente da pobreza extrema, educação muito focada em disciplina e respeito hierárquico.
        As câmaras ajudam, mas não explicam tudo sozinhas, a cultura, a educação, o modelo político e o controlo social têm provavelmente um peso igual ou até maior.
        Também existe outro lado, muita da segurança vem acompanhada de menor privacidade individual. Estado chinês aceita um nível de vigilância considerado excessivo, mas incompatível com as liberdades civis. Dizer que “a China é segura apenas por causa das câmaras” seria simplista.

        Responder
  4. naodou says:
    27 de Maio de 2026 às 09:26

    Estão preocupados com estas cameras mas nao estao preocupados com as cameras de segurança que existem em cada corredor que sao usadas para verificar quem está a roubar…. cameras essas quem têm melhor qualidade de imagem e melhor zoom.

    Responder
  5. Luis Henrique Silva says:
    27 de Maio de 2026 às 09:30

    Com a gatunagem que anda por ai, vai começar a desaparecer camãras que é um instante.
    E para além disso é um risco e uma vulnerabilidade para os sistemas do continente, basta se rpubar a camãra e aceder a informações que lá contêm e aceder ao sistema do continente e prontos está hackeado.
    Para mim está ai um belo ponto de entrada para hackers.

    Responder
    • iDroid says:
      27 de Maio de 2026 às 09:43

      Tu achas que a informação está nas câmaras?

      Responder
    • Zec says:
      27 de Maio de 2026 às 10:07

      Método de ataque inútil. As câmaras não devem estar ligadas por WiFi, deve ser outra tecnologia, e não vão longe com isso, fora o tempo de descodificar tudo. É mais fácil mandar um mail com vírus e esperar que alguém abra.

      Responder
  6. Manel da Adega says:
    27 de Maio de 2026 às 09:32

    Malta toda incomodada por o continente ter câmaras no seu próprio espaço e que garantem não fazem captação e identificação dos clientes. Mas depois tem um telemovel cheio de apps sacadas sabe-se lá onde e algumas com malwares que facilmente acedem a câmara do seu dispositivo, alguém anda preocupado com isto?

    Responder
  7. Rui Casaca says:
    27 de Maio de 2026 às 09:36

    Interessante, mas quem fiscaliza as tais “câmaras”????

    Responder
    • Nuno says:
      27 de Maio de 2026 às 10:08

      Diria que ninguém se eles tiverem uma pessoa a monotiroizar estas camaras precisavam de muita malta o que até é bom que dá emprego mas diria que não

      Responder
      • Rui Casaca says:
        27 de Maio de 2026 às 11:39

        Não se trata de monitorizar as câmaras, mas sim de fiscalização, o que é algo diferente. Quais são os dados que essas câmaras manipulam, etc.

        Responder
  8. Gonçalo says:
    27 de Maio de 2026 às 10:09

    Mas qual privacidade? Estamos num espaço publico sempre houve camaras de vigilancia e acho muito bem que quer privacidade não saia de casa. E não deixa de ser engraçado quando vivem com uma camara selfie todo o dia apontada a tromba

    Responder
  9. ASAE says:
    27 de Maio de 2026 às 10:20

    Acho muito bem, até deviam obrigar os clientes a usar uma câmara na testa.
    Basta oferecerem 10 cêntimos de desconto em talão para descontar a 30 de Fevereiro todos os anos, que a maioria do “cliente básico” alinha.

    Responder
  10. Danny says:
    27 de Maio de 2026 às 10:22

    Instalaram preço eletrônicos, têm os produtos a passar pelas caixas e sabem o que sai e era mais fácil dar baixa no armazém do que saiu, mas preferem por câmeras. Sai mais caro aquela treta. Tentar poupar funcionários, na época alta vemos a dizer em formação, mas não passam de temporários, enquanto isso todos os anos os boss pedem aumentos ao acionistas porque eles pensam que estão a fazer um bom trabalho, eu recuso sempre o aumento, mas eu sou um gota num oceano.

    Responder
  11. DÁKAOKU says:
    27 de Maio de 2026 às 11:07

    Não concordo, não discordo, nem estou particularmente preocupado com essas câmaras, tenham elas o objetivo que tiverem, até porque não faço compras nessa empresa. Agora, se fosse cliente deles, aí o assunto já seria outro.

    O problema é que eu e outros somos uma minoria. Enquanto continuar a existir este tipo de pessoas e pensamento (“A manada, na qual eu me incluo”, by V@), a liberdade individual de cada um será cada vez mais reduzida.

    Responder
    • Gonçalo says:
      27 de Maio de 2026 às 11:19

      Liberdade dentro de um espaço publico ?? Liberadade tem o continente para instalar as camaras que quiserem quem tem problemas planta as cebolas em casa, porque todos os supermercados têm camaras de vigilância e bem

      Responder
  12. contraditorio says:
    27 de Maio de 2026 às 11:32

    Mas existe uma falha redundante ! Na saída da caixa devia constar no talão da compra se o cliente está no peso certo, se o oxigénio está na medida certa, se a sua beleza é padrão, se está com barriga a mais, se o outfit está na moda ou não e outras informações essenciais para o dia a dia …. Isto se o TC não considerar tudo isto “incosntitucional”

    Responder

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