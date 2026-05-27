Continente tem câmaras nas prateleiras dos supermercados. Para que servem?
Uma imagem partilhada no Reddit gerou polémica por dar conta de que há câmaras instaladas nas prateleiras de algumas lojas Continente. A empresa veio a público explicar o que está a acontecer.
Em Portugal, a Internet ficou agitada depois de um utilizador do Reddit partilhar uma fotografia alegadamente tirada numa loja Continente, onde se vê uma pequena câmara instalada diretamente numa prateleira do supermercado.
A dúvida surgiu, naturalmente: para que serve aquele dispositivo?
O autor da publicação levantou a hipótese de se tratar de um mecanismo de leitura de códigos QR para facilitar a atualização de preços nos ecrãs digitais das prateleiras.
Câmaras nas prateleiras by u/Odd_Competition_1263 in portugal
Contudo, a realidade é um pouco diferente, conforme confirmado pelo Polígrafo junto da empresa.
O que diz o Continente?
Questionada sobre as câmaras, fonte oficial do Continente esclareceu que a imagem mostra um dispositivo integrado num projeto piloto para a melhoria contínua das operações em algumas lojas.
A MC implementou um projeto piloto que recorre a câmaras fixas instaladas nos lineares, com o objetivo de reforçar a eficiência na gestão de stocks, permitindo identificar ruturas de produto e incorreções nas etiquetas de preço.
Explicou a fonte, ao Polígrafo.
Por outras palavras, estas câmaras servem para monitorizar o estado das prateleiras, nomeadamente para saber se um produto está em falta ou se uma etiqueta de preço está errada, e não para vigiar quem faz compras.
E a privacidade dos clientes?
Segundo a mesma fonte oficial, a solução foca-se exclusivamente na monitorização de produtos, não estando programada para a captação ou identificação de clientes. Além disso, cumpre integralmente as normas de proteção de dados pessoais.
Curiosamente, esta não é a primeira vez que o Continente aposta em tecnologia de câmaras dentro das suas lojas. Em 2021, na loja Continente Labs, foram instaladas 230 câmaras no teto para acompanhar os movimentos dos clientes e detetar interações com as prateleiras, sem recorrer a reconhecimento facial.
A diferença agora é que as câmaras estão nas próprias prateleiras, com um foco declaradamente logístico.
Loja inteligente já é uma realidade em Portugal
Este projeto piloto insere-se numa tendência mais ampla de digitalização do retalho. Em janeiro de 2025, o Continente abriu aquela que descreveu como a "maior loja inteligente do mundo", em Leiria.
O conceito utilizado nestas lojas é similar ao dos carros inteligentes: as câmaras não filmam a pessoa em si, mas diferenciam-na das outras pessoas no mesmo espaço, tornando o furto praticamente impossível e facilitando o processo de compra.
Imagem: Reddit
Neste artigo: câmara, Continente
alguem explique como uma camara apontada ao corredor monitoriza as prateleiras e se a etiquetas estao erradas…. devem pensar que somos estupidos.
Está a filmar as prateleiras opostas…
Mas eu também acho que a explicação é o politicamente correto, porque na prática o objetivo é outro.
o estar apontar ás prateleiras opostas, ate pode ser, mas seria mais pratico estar colocadas viradas para baixo e serem colocadas por cima da prateleira.
contiuo a achar que o objectivo é outro…..
Mesmo a apontar para a prateleira oposta dúvido muito que tenha qualidade para apanhar mais do que a etiqueta mesmo na frente.
porque esta apontar para a prateleira do outro lado… Pensa um bocado!
Está apontada às prateleiras do outro lado. Do outro lado haverá outra apontada a estas prateleiras.
Esse garrafão era a metade do preço há 10 anos
Assim como o salário.
Era bom que assim fosse, que os salários tivessem acompanhado a inflação.
O salario minimo em 2016 era 530€ hoje em dia é 920 portanto tambem não está assim tão longe
A mim podem-me monitorizar à vontade e cruzar os dados com o posicionamento via GPS do telemóvel ou das torres celulares e do cartão bancário também os pagamentos e colocar tudo dentro de matrizes e vectores para descrever os passos da vida, horas que me levanto, db’s captados pelo micro do smartphone para saber se mexo muito ou pouco, etc, etc e uma infinidade de dados que produzimos a cada minuto. Não estou a ironizar. É uma consequência fatal de usarmos tecnologia e com ela cada vez mais omnipresente em todas as facetas do nosso dia a dia. É claro que estou de consciência tranquila: Se calhar se sair de casa para ir transportar fardos de droga ou para ir à casa das p’s sendo legalmente casado, já não estarei tão interessado. A manada, na qual eu me incluo, tem mais de 8 mil milhões de cabeças e para ser gerida tem mesmo de ser dessa forma.
Estou totalmente de acordo…. desde que não me roubem, prejudiquem, etc… mas o que me incomoda é a falta de transparência… porque não dizem logo qual o objetivo.. provavelmente é só para estudos de automatização de lojas com IA e querem saber como nos comportamos dentro do supermecado… e apenas isso, pode até não haver interesse em mais dados… mas a falta de transparência é uma coisa que me irrita particularmente.
E foi assim que a China passou a ser um dos países com menos criminalidade e mais seguro do mundo.
A China tem hoje uma taxa relativamente baixa de criminalidade violenta em muitas cidades, e muitos visitantes relatam sensação elevada de segurança, especialmente em comparação com grandes centros urbanos de outros países. Mas isso resulta de vários elementos ao mesmo tempo, forte presença policial e controlo estatal, punições severas, cultura social mais coletivista e conformista, pressão social para evitar conflitos públicos, crescimento económico que retirou muita gente da pobreza extrema, educação muito focada em disciplina e respeito hierárquico.
As câmaras ajudam, mas não explicam tudo sozinhas, a cultura, a educação, o modelo político e o controlo social têm provavelmente um peso igual ou até maior.
Também existe outro lado, muita da segurança vem acompanhada de menor privacidade individual. Estado chinês aceita um nível de vigilância considerado excessivo, mas incompatível com as liberdades civis. Dizer que “a China é segura apenas por causa das câmaras” seria simplista.
Estão preocupados com estas cameras mas nao estao preocupados com as cameras de segurança que existem em cada corredor que sao usadas para verificar quem está a roubar…. cameras essas quem têm melhor qualidade de imagem e melhor zoom.
Com a gatunagem que anda por ai, vai começar a desaparecer camãras que é um instante.
E para além disso é um risco e uma vulnerabilidade para os sistemas do continente, basta se rpubar a camãra e aceder a informações que lá contêm e aceder ao sistema do continente e prontos está hackeado.
Para mim está ai um belo ponto de entrada para hackers.
Tu achas que a informação está nas câmaras?
Método de ataque inútil. As câmaras não devem estar ligadas por WiFi, deve ser outra tecnologia, e não vão longe com isso, fora o tempo de descodificar tudo. É mais fácil mandar um mail com vírus e esperar que alguém abra.
Malta toda incomodada por o continente ter câmaras no seu próprio espaço e que garantem não fazem captação e identificação dos clientes. Mas depois tem um telemovel cheio de apps sacadas sabe-se lá onde e algumas com malwares que facilmente acedem a câmara do seu dispositivo, alguém anda preocupado com isto?
+1
Interessante, mas quem fiscaliza as tais “câmaras”????
Diria que ninguém se eles tiverem uma pessoa a monotiroizar estas camaras precisavam de muita malta o que até é bom que dá emprego mas diria que não
Não se trata de monitorizar as câmaras, mas sim de fiscalização, o que é algo diferente. Quais são os dados que essas câmaras manipulam, etc.
Mas qual privacidade? Estamos num espaço publico sempre houve camaras de vigilancia e acho muito bem que quer privacidade não saia de casa. E não deixa de ser engraçado quando vivem com uma camara selfie todo o dia apontada a tromba
Acho muito bem, até deviam obrigar os clientes a usar uma câmara na testa.
Basta oferecerem 10 cêntimos de desconto em talão para descontar a 30 de Fevereiro todos os anos, que a maioria do “cliente básico” alinha.
Instalaram preço eletrônicos, têm os produtos a passar pelas caixas e sabem o que sai e era mais fácil dar baixa no armazém do que saiu, mas preferem por câmeras. Sai mais caro aquela treta. Tentar poupar funcionários, na época alta vemos a dizer em formação, mas não passam de temporários, enquanto isso todos os anos os boss pedem aumentos ao acionistas porque eles pensam que estão a fazer um bom trabalho, eu recuso sempre o aumento, mas eu sou um gota num oceano.
Não concordo, não discordo, nem estou particularmente preocupado com essas câmaras, tenham elas o objetivo que tiverem, até porque não faço compras nessa empresa. Agora, se fosse cliente deles, aí o assunto já seria outro.
O problema é que eu e outros somos uma minoria. Enquanto continuar a existir este tipo de pessoas e pensamento (“A manada, na qual eu me incluo”, by V@), a liberdade individual de cada um será cada vez mais reduzida.
Liberdade dentro de um espaço publico ?? Liberadade tem o continente para instalar as camaras que quiserem quem tem problemas planta as cebolas em casa, porque todos os supermercados têm camaras de vigilância e bem
Mas existe uma falha redundante ! Na saída da caixa devia constar no talão da compra se o cliente está no peso certo, se o oxigénio está na medida certa, se a sua beleza é padrão, se está com barriga a mais, se o outfit está na moda ou não e outras informações essenciais para o dia a dia …. Isto se o TC não considerar tudo isto “incosntitucional”