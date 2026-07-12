Enviou um MB WAY para o número errado? Saiba como reaver o seu dinheiro legalmente

Há dias, um leitor do Pplware contou que, por engano ao digitar um número de telefone, enviou dinheiro por MB WAY para a pessoa errada, sem se aperceber de imediato. Os 250 euros acabaram na conta de quem não os devia receber e, quando contactada, essa pessoa recusou-se a devolvê-los. O que pode fazer nestas situações? O Pplware explica.

MB WAY: enviou dinheiro para o número errado. O que fazer?

O MB WAY tornou-se a ferramenta de pagamento e transferência mais utilizada em Portugal pela sua instantaneidade e simplicidade.

Contudo, essa mesma rapidez esconde um risco frequente: a introdução de um dígito errado no número de telemóvel do destinatário, resultando no envio imediato de fundos para um completo desconhecido.

Uma vez confirmada a transação, a SIBS (entidade gestora da rede) não pode reverter ou anular a transferência de forma unilateral. Se a pessoa que recebeu o dinheiro por lapso se recusar a devolvê-lo voluntariamente, o lesado não está desprotegido.

A lei portuguesa prevê mecanismos claros e coercivos para garantir a restituição do montante.

1. O Primeiro Passo: Mecanismos do Próprio Sistema MB WAY

Antes de avançar para vias judiciais ou formais, esgote os recursos operacionais que o próprio ecossistema bancário disponibiliza:

A Opção "Pedir Dinheiro": A forma mais célere e menos intrusiva consiste em utilizar a própria funcionalidade "Pedir Dinheiro" na app MB WAY, inserindo o número para o qual enviou o valor por engano, com uma mensagem explicativa clara (ex: "Olá, enviei por lapso 120€ para este número hoje. Agradeço a devolução.").

A forma mais célere e menos intrusiva consiste em utilizar a própria funcionalidade "Pedir Dinheiro" na app MB WAY, inserindo o número para o qual enviou o valor por engano, com uma mensagem explicativa clara (ex: "Olá, enviei por lapso 120€ para este número hoje. Agradeço a devolução."). Contacto com o Banco Emissor: Embora o banco não possa retirar o dinheiro da conta do destinatário sem autorização deste (devido ao segredo bancário e regras de movimentação), o lesado deve contactar imediatamente a sua instituição bancária. O banco pode iniciar um procedimento interbancário oficial de contacto com o banco do destinatário, solicitando formalmente a devolução por erro.

2. O Enquadramento Legal: O Crime e o Código Civil

Se as tentativas amigáveis falharem e o recetor ignorar as mensagens ou recusar devolver os fundos, este entra formalmente no campo da ilegalidade.

O Código Civil (Enriquecimento Sem Causa): Segundo o artigo 473.º do Código Civil, quem obtém uma vantagem patrimonial sem uma causa justificativa à custa de outrem é legalmente obrigado a restituir o que obteve. A retenção do montante, após o conhecimento inequívoco do erro, constitui um enriquecimento ilícito.

A Relevância Criminal (Apropriação Ilícita): Do ponto de vista penal, a conduta de reter deliberadamente dinheiro recebido por erro material ou caso fortuito configura, em abstrato, o crime de Apropriação de coisa achada ou transmitida por erro, previsto no artigo 209.º do Código Penal. Este crime é punível com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias.

Atenção ao Segredo Bancário: Se não souber a identidade do titular do número de telemóvel, as autoridades (Polícia ou Ministério Público) ou um tribunal podem requerer formalmente a quebra do segredo bancário junto da SIBS e dos bancos envolvidos para identificar civilmente o infrator, permitindo o avanço do processo.

3. A Interpelação Extrajudicial: O Mecanismo de Pressão Formal

Antes de avançar com uma queixa-crime ou uma ação cível nos Julgados de Paz (meio rápido e económico para litígios até 15.000 €), deve enviar uma Interpelação Extrajudicial.

Trata-se de uma notificação formal enviada, preferencialmente, por carta registada com aviso de receção (caso consiga a morada/nome) ou por mensagem escrita/comunicação escrita inequívoca associada ao contacto em causa.

Esta comunicação serve para constituir o devedor oficialmente em mora e demonstrar que o lesado está disposto a recorrer às instâncias criminais e cíveis se o prazo de restituição for ignorado.

Abaixo disponibilizamos o modelo de carta formal que poderá adaptar (substituindo os dados entre parêntesis retos) para enviar ao recetor ilegítimo:

Minuta de Interpelação Extrajudicial Assunto: Interpelação Extrajudicial para Restituição de Quantia Indevidamente Recebida Exmo. Senhor [Nome Completo do Destinatário, se souber, ou apenas o Número de Telemóvel], No dia [Data do envio], foi efetuada, por manifesto lapso, uma transferência através do serviço MB WAY, no montante de [Valor em algarismos] € ([Valor por extenso]), para o número de telemóvel associado à sua conta bancária. Conforme já lhe foi comunicado por diversas vezes, a referida transferência resultou de um erro material, sendo do seu pleno conhecimento que a quantia recebida não lhe é devida nem lhe pertence por qualquer título legítimo. Nos termos dos artigos 473.º e seguintes do Código Civil, quem obtém uma vantagem patrimonial sem causa justificativa à custa de outrem encontra-se legalmente obrigado à respetiva restituição, não existindo qualquer fundamento jurídico que legitime a retenção da quantia em causa. Pela presente, fica V. Ex.ª formalmente interpelado para proceder à restituição integral do montante de [Valor] €, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da receção desta comunicação, mediante devolução através do serviço MB WAY para o número de origem. Adverte-se que a persistência na retenção da quantia, apesar do conhecimento inequívoco da sua origem indevida e da presente interpelação formal, determinará o recurso imediato aos meios judiciais legalmente previstos para obtenção da respetiva restituição. Mais se informa que tal conduta poderá ainda ser comunicada às autoridades competentes, designadamente ao Ministério Público, para apreciação da eventual relevância criminal dos factos à luz do artigo 209.º do Código Penal (Apropriação por erro), sem prejuízo da competente ação cível destinada à recuperação coerciva do montante, acrescido de juros de mora, custas processuais e demais encargos legalmente devidos. A presente comunicação constitui a última oportunidade para proceder à restituição voluntária da quantia indevidamente recebida, evitando o recurso às vias judiciais. Sem outro assunto, aguarda-se o cumprimento integral da presente interpelação dentro do prazo fixado. [Localidade], [Data de envio] Com os meus cumprimentos, __________________________________ [O Seu Nome Completo]

[O Seu Contacto Telefónico / Email]

4. Último Recurso: Julgados de Paz e Queixa-Crime

Caso o prazo da interpelação expire sem qualquer resposta ou devolução, os passos seguintes são:

Apresentar Queixa-Crime: Dirija-se a uma esquadra da PSP, posto da GNR ou submeta através do Sistema de Queixa Eletrónica, invocando o artigo 209.º do Código Penal. Anexe todos os comprovativos da transferência MB WAY, tentativas de contacto e a interpelação extrajudicial enviada. Julgados de Paz / Tribunais Cíveis: Caso existam Julgados de Paz no seu concelho, pode recorrer a esta via célere para intentar uma ação de condenação fundamentada no Enriquecimento Sem Causa. Os custos são muito reduzidos e dispensam a obrigatoriedade de advogado para valores baixos.

Nota: O presente artigo possui caráter meramente informativo e não dispensa a consulta de um profissional do foro jurídico (advogado ou solicitador) para análise do caso concreto.