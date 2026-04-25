XChat já está disponível: “WhatsApp” de Elon Musk chega ao iPhone

Após um período de testes restrito, a X disponibilizou a sua nova aplicação de mensagens, o XChat, na App Store, apresentando-a como uma concorrente direta do WhatsApp.

XChat de Elon Musk chega ao iPhone

Embora o lançamento inicial do XChat seja exclusivo para o iPhone, a empresa de Elon Musk já confirmou que existem planos para expandir o serviço para o sistema Android num futuro próximo. O XChat destaca-se por oferecer uma interface limpa, chamadas de voz e vídeo, chats de grupo e, fundamentalmente, a ausência total de anúncios ou sistemas de rastreio de dados.

Para quem já possui uma conta na rede social X, a transição para esta nova plataforma é simples. A aplicação integra-se com a conta existente e adiciona automaticamente os contactos baseando-se nos nomes de utilizador seguidos na rede social. Desta forma, o utilizador pode iniciar conversas com o seu círculo social de forma imediata.

Em termos de utilidade, o XChat não fica atrás dos seus rivais. O leitor encontrará opções para editar ou apagar mensagens enviadas para todos os membros de uma conversa, ativar o modo de mensagens temporárias e bloquear a captura de ecrã para maior confidencialidade. A partilha de ficheiros, fotografias e vídeos é feita de forma fluida.

Privacidade é o pilar fundamental

Cada diálogo é protegido por encriptação de ponta-a-ponta, utilizando chaves de segurança únicas que são guardadas apenas no dispositivo do utilizador e protegidas por um código PIN.

O surgimento do XChat indica uma mudança na visão de Elon Musk. Quando o magnata adquiriu o antigo Twitter, o objetivo passava por criar uma super-aplicação que unisse pagamentos, compras e mensagens num único local. Todavia, a ascensão da IA e o desenvolvimento da xAI parecem ter alterado este rumo. A estratégia atual foca-se agora num ecossistema de aplicações independentes e especializadas.

Este novo posicionamento resultou no encerramento da funcionalidade de Comunidades na aplicação principal da rede social, transitando essas interações para o XChat para evitar o excesso de spam.

Paralelamente, a empresa está a testar uma aplicação dedicada exclusivamente a pagamentos, embora esta ainda não tenha chegado ao grande público. Para os utilizadores que procuram uma alternativa integrada com a rede X, o XChat surge como uma opção válida, enquanto o WhatsApp continuará a ser, provavelmente, a escolha preferencial para o público.

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