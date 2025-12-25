Meta é obrigada a aceitar concorrentes da sua IA, a “Meta AI”, no WhatsApp

No WhatsApp, a única funcionalidade de IA disponível é a ferramenta proprietária da Meta, a "Meta AI". Os sistemas concorrentes não podem aceder à plataforma. Face a esta exclusão, a autoridade italiana de defesa da concorrência decidiu obrigar provisoriamente a Meta a permitir o acesso dos seus concorrentes.

Meta obrigada a aceitar concorrentes da sua IA

O cerco das autoridades europeias da concorrência está a fechar-se em torno da Meta , a empresa de Mark Zuckerberg. Na quarta-feira, 24 de dezembro, a autoridade antitruste italiana (AGCM) ordenou à empresa norte-americana que deixe de bloquear o acesso de ferramentas de IA concorrentes ao WhatsApp. Em comunicado , a AGCM exigiu que a Meta remova dos seus futuros termos de serviço qualquer cláusula que exclua as ferramentas de IA concorrentes do WhatsApp .

Os rivais da Meta AI devem ter acesso à plataforma WhatsApp, acesso anteriormente reservado exclusivamente ao sistema proprietário do grupo. Trata-se de uma medida provisória, decidida no âmbito de uma investigação iniciada em julho passado e que ainda está em curso.

Desde março passado que os utilizadores europeus podem conversar com o chatbot da Meta quando utilizam o Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger . No entanto, a Meta, " que detém uma posição dominante no mercado das aplicações de comunicação para o consumidor, decidiu pré-instalar o seu serviço de inteligência artificial, denominado Meta AI, combinando-o com o WhatsApp, sem qualquer pedido prévio dos utilizadores.

WhatsApp vai receber outras propostas à Meta AI

"A Meta AI é apresentado com destaque no ecrã e integrado na barra de pesquisa", escreveu a AGCM em comunicado em julho passado. No entanto, segundo a autoridade reguladora italiana, "o comportamento da Meta parece constituir um abuso, uma vez que pode limitar a produção, o acesso ao mercado ou os desenvolvimentos técnicos no mercado de serviços de chatbots com IA, em detrimento dos consumidores", escreveu na quarta-feira.

Como resultado, a AGCM (Autoridade Italiana da Concorrência) está a exigir que a Meta, a título de medida provisória, " suspenda imediatamente os termos de serviço da Solução WhatsApp Business, de forma a preservar o acesso à plataforma WhatsApp para os concorrentes da Meta AI ". A medida visa garantir que os concorrentes da Meta têm acesso ao WhatsApp durante a investigação.

Quando contactada pela Reuters, a Meta afirmou que a medida era "fundamentalmente errada". Segundo o porta-voz da empresa, o aparecimento de chatbots com inteligência artificial "estava a sobrecarregar os nossos sistemas, que não foram concebidos para lidar com eles". A autoridade italiana acrescentou no seu comunicado que estava a coordenar os seus esforços com a Comissão Europeia, que está a investigar a mesma questão. O objetivo é garantir que o comportamento da Meta é abordado "da forma mais eficaz possível".