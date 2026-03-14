Uber assinou nova parceria para integrar robotáxis na sua aplicação

A longo prazo, a Uber pretende transformar o seu negócio, integrando cada vez mais tecnologia até as viagens serem feitas "por algum tipo de robô". Entretanto, a empresa de transporte assinou mais uma parceria para integrar robotáxis na sua aplicação.

A Uber Technologies assinou uma parceria plurianual para integrar os robotáxis da Zoox na sua plataforma, segundo um anúncio das empresas, na quarta-feira.

Esta é a primeira colaboração da Zoox com um serviço de transporte por aplicação de terceiros.

De facto, apesar de estar atrás da líder do setor, a Alphabet, bem como da sua subsidiária de robotáxis Waymo, a Zoox tem vindo a expandir gradualmente as operações.

No final do ano passado, lançou serviços limitados em Las Vegas e um programa piloto para passageiros em São Francisco.

Esta semana, a Zoox afirmou que irá expandir os testes para Dallas e Phoenix, além de lançar um centro de comando para operações da frota no estado do Arizona.

Fundada em 2014 e adquirida pela Amazon por 1,3 mil milhões de dólares em 2020, a Zoox distinguiu-se pelo seu design em forma de caixa, sem volante nem pedais, concebido especificamente para passageiros em vez de ser adaptado a partir de plataformas de automóveis tradicionais.

A empresa já registou mais de um milhão de quilómetros em condução autónoma e transportou mais de 300 mil passageiros.

Uber está a transformar o negócio

Em 2015, quando o tema dos robotáxis ainda não era pujante, o diretor-executivo da Uber da altura já dizia que o investimento na área dos carros autónomos era crucial para o negócio.

Na altura, Travis Kalanick considerava que, caso não houvesse algo mais que distinguisse o serviço da empresa das demais existentes no mercado, nomeadamente dos táxis, o serviço da Uber iria inevitavelmente acabar por ficar ao mesmo nível deles.

Agora, os carros autónomos parecem fazer parte do futuro da mobilidade, com a Uber a ter parcerias com 25 desenvolvedores de tecnologia de veículos autónomos e a oferecer viagens em cidades como Phoenix, Austin, Atlanta e Dubai

Segundo a Reuters, a empresa planeia expandir o serviço para 15 cidades em todo o mundo até ao final de 2026, procurando tornar-se a maior facilitadora deste tipo de viagens no mundo até 2029.

A parceria com a Zoox deverá arrancar, em Las Vegas, neste verão, com lançamento previsto em Los Angeles até meados de 2027.

Os robotáxis continuarão acessíveis tanto através da aplicação da Zoox como da plataforma da Uber para todas as viagens elegíveis.