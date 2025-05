Novidades Playstation Plus para maio de 2025

Já são conhecidos os jogos que integram o catálogo do Playstation Plus a partir do próximo dia 6 de maio. Venham conhecer quais os títulos que se juntam agora e que ficarão disponíveis para todos os subscritores do serviço.

A Sony já revelou quais os jogos a integrarem o catálogo do Playstation Plus este mês de maio. Um conjunto e boas aquisições, encabeçadas por ARK: Survival Ascended.

Se tiverem uma subscrição ativa do serviço, (todos os planos de subscrição), vejam de seguida, quais os jogos que poderão começar a jogar sem custos acrescidos, a partir de 6 de maio e até 2 de junho.

Jogos do mês (Essential - Extra - Premium)

ARK: Survival Ascended para Playstation 5: Uma nova experiência de sobrevivência em mundo aberto com dinossauros, que reconstrói por completo os visuais e ambientes de ARK com a mais recente tecnologia de videojogos: gráficos de última geração, física avançada e melhorias na jogabilidade. Os jogadores acordam numa ilha misteriosa habitada por dinossauros e outras criaturas pré-históricas, onde terão de reunir recursos, construir abrigos, domar feras e formar alianças para sobreviver. Esta versão inclui acesso a todos os mundos de ARK, incluindo Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Parte 1, ARK Genesis Parte 2 e muito mais. A Ilha e a Terra Arrasada estarão disponíveis já no lançamento, e os restantes mundos de expansão serão adicionados regularmente sem custo adicional.

Balatro para Playstation 4 / Playstation 5: Um roguelike de construção de baralhos de cartas inspirado no póquer, onde a estratégia e a tomada de decisões atingem um novo patamar. Em cada partida, os jogadores devem formar mãos válidas de póquer enquanto melhoram o seu baralho com cartas de jóquer, cartas especiais e modificadores com sinergias únicas. O objetivo é ganhar fichas suficientes para vencer blinds tortuosas, revelando baralhos e mãos de bónus escondidos ao longo da progressão.

Warhammer 40,000: Boltgun para Playstation 4 / Playstation 5: Um shooter na primeira pessoa que combina o universo clássico de Warhammer 40,000 com o estilo visual retro dos jogos dos anos 90. O jogador encarna um Space Marine calejado, equipado com a poderosa boltgun e outras armas icónicas, numa missão perigosa para enfrentar os Chaos Space Marines e os demónios do Chaos. Uma experiência de combate visceral, com tiroteios ferozes e gratificantes, mobilidade elevada e muita ação intensa.

Pacotes exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Adicionalmente, o serviço PlayStation Plus oferece acesso a pacotes exclusivos de conteúdos, visuais e itens para jogos gratuitos como Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, sem custos adicionais através da PlayStation Store. Em destaque este mês:

Overwatch 2 - Pacote Bónus da Ana Franco-atiradora

Roblox: Ink Master Squid Diver

Fortnite — Pacote Guerreiro Virtual

MLB The Show 25 – Pacote de lançamento

Rocket League - PlayStation Plus Pack

Pacote VALORANT X PS+

Apex Legends - PlayStation Plus Play Pack

Delícias Digitais de Fall Guys: PlayStation Plus

Call of Duty: Warzone - Pack do PlayStation Plus Temporada 02

Brawlhalla - Bonus Pack 17