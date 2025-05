Visa quer dar o seu cartão de crédito a agentes de IA. O que é que isto quer dizer?

Defina um orçamento e algumas preferências e os agentes de Inteligência Artificial (IA) poderão procurar e comprar-lhe algo em específico. Na perspetiva da Visa, esta mudança poderá ser "transformadora, na ordem de grandeza do advento do próprio comércio eletrónico".

Os agentes de IA devem ser mais do que chatbots. De facto, um agente de IA é um sistema que utiliza a tecnologia para executar tarefas de forma autónoma e atingir um determinado objetivo através da recolha e utilização de dados.

Desta forma, estes agentes são capazes de interagir com o seu ambiente e ser treinados para tarefas específicas.

Ainda que todo o software possa executar tarefas diferentes de forma autónoma, conforme determinado pelo seu desenvolvedor, os agentes de IA são racionais, pelo que podem tomar decisões com base nas suas perceções e dados disponíveis, no sentido de um desempenho e resultados ideais.

No contexto comercial, por exemplo, os agentes de IA podem melhorar a operações e as experiências dos clientes.

Visa quer melhorar a experiência dos clientes de uma forma (que parece) futurista

Perante o potencial dos agentes de IA, a Visa anunciou, na quarta-feira, que está a estabelecer parcerias com um grupo de desenvolvedores líderes de chatbots de IA para conectar os sistemas de IA à sua rede de pagamentos.

Entre as empresas, estão as americanas Anthropic, Microsoft, OpenAI e Perplexity, e a startup francesa Mistral.

Ao mesmo tempo, a Visa está a trabalhar com a IBM, a Stripe e a Samsung.

Os projetos-piloto começaram esta quarta-feira, com a utilização mais generalizada prevista para o próximo ano.

Pensamos que isto pode ser muito importante. Transformador, na ordem de grandeza do advento do próprio comércio eletrónico.

Disse Jack Forestell, diretor de produto e estratégia da Visa, numa entrevista.

A empresa de processamento de pagamentos de São Francisco está a apostar que o que, agora, parece futurista pode tornar-se uma alternativa conveniente para as tarefas de compras mais mundanas num futuro próximo.

Para isso, a Visa terá passado os últimos seis meses a trabalhar com programadores de IA para resolver os obstáculos técnicos que têm de ser ultrapassados antes de a solução chegar ao consumidor médio.

Segundo a The Associated Press, a parceria com a Visa, bem como o seu apoio, poderá aumentar as hipóteses de as empresas de IA emergentes competirem com gigantes tecnológicos, como a Amazon e a Google. Atualmente, estas dominam o comércio digital e estão, também, a desenvolver os seus próprios agentes de IA.

Empresa de pagamentos detetou uma lacuna nos agentes de IA que já existem

A indústria tecnológica já conhece algumas demonstrações das capacidades da agentic AI. Contudo, são ainda poucas as que se encontram no mundo real.

Na perspetiva de Forestell, "as primeiras versões do comércio baseado em agentes estão a começar a fazer um bom trabalho na dimensão das compras e da descoberta do problema, mas estão a ter enormes dificuldades nos pagamentos".

Chega-se a um ponto em que os agentes literalmente retrocedem e dizem: "OK, vai tu comprar".

Uma vez que "o problema dos pagamentos não é algo que as plataformas de IA possam resolver sozinhas", a Visa decidiu juntar-se a elas, assumindo um papel fundamental no sentido de proporcionar aos agentes de IA um acesso mais fácil e fiável ao dinheiro de que necessitam para efetuarem compras.

Segundo o diretor de produto e estratégia da Visa, esta novidade não significa que os agentes de IA assumirão toda a experiência de compra.

Por sua vez, assumir-se-ão como úteis para cenários como:

Recados simples : por exemplo, compras de supermercado, itens de decoração ou melhoria da casa, ou mesmo listas de Natal.

: por exemplo, compras de supermercado, itens de decoração ou melhoria da casa, ou mesmo listas de Natal. Tarefas mais complicadas: por exemplo, reservas de viagens.

Em determinadas situações, algumas pessoas poderão querer apenas um agente que "se limite a analisar a situação e faça automaticamente as coisas por nós".

Relativamente aos limites para os pagamentos, Forestell explicou que os consumidores darão aos seus agentes de IA limites claros de despesas e condições que lhes deverão dar confiança de que o ser humano ainda está no controlo.

Inicialmente, é provável que os agentes de IA voltem a contactar os compradores para se certificarem de que estão de acordo com um determinado bilhete de avião. Com o tempo, esses agentes poderão ter mais autonomia para "gastar até 1500 dólares em qualquer companhia aérea para me levar de A a B".