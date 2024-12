Railway Islands 2, “brincar aos comboios” na Xbox

Desde bem cedo que os Sims de construção de impérios ferroviários ganharam o seu espaço no Mundo dos videojogos. Encabeçados por Railroad Tycoon, são apreciados por milhares de jogadores por todo o globo. Railway Islands 2 é uma experiência diferenciada e está prestes a chegar à Xbox.

Numa outra época que agora parece extremamente distante, na qual havia muito menos oferta de diversão e distrações, muitos apaixonados por miniaturas (tal como eu), tinham o hobby de recriar pequenas (ou grandes) simulações de sistemas ferroviários. Miniaturas movidas a pilhas e cujos trajetos eram criados na altura e apenas com base na nossa imaginação.

Eram momentos simplesmente fantásticos, nos quais detínhamos o poder de criar um mundo novo em miniatura naquela espaço, inventando cenários, trajetos e mesmo histórias.

Essa paixão não poderia passar despercebida pelos primeiros produtores de videojogos e como tal, cedo começaram a aparecer os primeiros Sims de sistemas ferroviários, encabeçados por Railroad Tycoon.

No entanto, a maior parte dos Tycoons de ferrovias foca a sua atenção no negócio, ou seja apresentam maior complexidade, focando a sua jogabilidade nos aspetos mais relacionados com o negócio.

Contudo, ocasionalmente surgem outras alternativas diferentes com outro foco, tais como este Railway Islands 2, dos estúdios Mens Sana Interactive.

Trata-se da sequela de um jogo de 2021 que obteve um sucesso agradável e que assenta a sua jogabilidade numa mistura de conceitos de ferrovias com puzzles.

Após a boa recepção que o jogo teve na Nintendo Switch, eis que segue diretamente para a Xbox Series X e Xbox One, convidando os jogadores a embarcarem numa aventura de construção criativa de ferrovias tendo como base a resolução de quebra-cabeças. O objetivo do jogador é construir rotas seguras para passageiros e mercadorias, em várias ilhas aconchegantes mas cada qual com os seus desafios.

O jogador terá de construir rotas de forma estratégia e gerir as mudanças de ferrovias para evitar colisões, em mais de 40 ilhas distintas, com os seus quebra-cabeças próprios que usam a lógica como dinâmica.

“Estamos entusiasmados em trazer Railway Islands 2 para Xbox e Windows Store”, revelou Sergio Ueta, CEO da Mens Sana Interactive. "Após o lançamento bem-sucedido no Nintendo Switch, estamos entusiasmados para que os jogadores da Xbox possam experimentar este desafio de quebra-cabeça relaxante e extremamente gratificante. É um jogo para todas as idades, projetado para cativar e acalmar ao mesmo tempo."

Railway Islands 2 chega à Xbox One e Xbox Series X a 8 de janeiro.