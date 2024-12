Aitana foi criada por inteligência artificial e já ganha 10 mil euros por mês

É uma modelo de sucesso, com ares de influencer e que tem tomado de assalto o mercado digital em Espanha. Com ganhos mensais na ordem dos milhares de euros, tem levantado uma série de questões sobre o potencial, e perigos, da inteligência artificial.

Vale mais parecer do que ser?

Chama-se Aitana e é uma das grandes sensações do momento em Espanha. Está constantemente a receber mensagens privadas (de anónimos e celebridades) com sugestivos convites para sair. E há custa de toda esta exposição, ganha cerca de 10 mil euros por mês.

O problema é que Aitana não é real. Trata-se de uma modelo virtual, criado a partir da inteligência artificial.

Este avatar digital que utiliza tecnologias como redes neurais e algoritmos avançados para interagir de forma realista e gerar conteúdo visual e escrito de alta qualidade. Criada por uma equipa de programadores e designers espanhóis, Aitana é utilizada para promover produtos, criar anúncios personalizados e até participar em campanhas publicitárias em redes sociais.

A "personalidade" do modelo é desenvolvida com base em grandes volumes de dados, permitindo que ele seja convincente e eficaz na comunicação com diferentes audiências. Graças a estas capacidades, o modelo tornou-se popular entre marcas que procuram soluções criativas e inovadoras para captar a atenção dos consumidores.

De onde vem o lucro?

O sucesso financeiro deste modelo de IA está diretamente relacionado com a monetização de diferentes áreas. Participa em campanhas publicitárias, com marcas internacionais a contratarem Aitanal para representar os seus produtos em campanhas digitais, criando anúncios altamente personalizáveis e visualmente apelativos.

Depois há o apelo das redes sociais. O avatar é gerido como uma figura pública em plataformas como Instagram e TikTok, onde promove produtos, interage com seguidores e colabora com influenciadores reais.

No que diz respeito à criação de conteúdo personalizado, as empresas utilizam o modelo para criar vídeos, posts e até mensagens personalizadas para os seus clientes, aproveitando a capacidade da IA de adaptar o tom e estilo de comunicação.

Finalmente, outra forma de monetização, é através do licenciamento da imagem virtual, utilizada em videojogos, aplicações e outros projetos digitais.

A IA no Mercado Digital

Este caso demonstra o enorme potencial da IA no mercado digital, especialmente na área do marketing e do entretenimento. Com custos de manutenção relativamente baixos após o desenvolvimento inicial, um modelo de IA como este pode gerar lucros substanciais enquanto responde à crescente procura por conteúdos digitais únicos e personalizados.

Além disso, a utilização de avatares digitais reduz os custos associados a modelos humanos, como deslocações e logística, tornando-se uma alternativa mais eficiente para empresas que desejam economizar sem comprometer a qualidade.

Embora o sucesso de Aitana seja impressionante, também levanta questões éticas e desafios para o mercado laboral. Os avatares podem substituir trabalhadores humanos em áreas como a publicidade e o entretenimento, levantando preocupações sobre o impacto da automação nos empregos.

Outro desafio é a autenticidade. Embora os avatares possam parecer reais, a sua natureza artificial pode suscitar desconfiança por parte dos consumidores, especialmente se não houver transparência quanto à sua origem. Mas para já, Aitana soma e segue, com rendimentos acima dos 10 mil euros por mês...