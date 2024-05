Dica para traders – Como funcionam os trading bots?

Com a evolução da IA, é natural que surjam ferramentas para ajudar em diversas áreas, e o trading não fica de fora. A procura por trading bots está a intensificar-se no mundo dos ativos financeiros. Poder usufruir da IA e ferramentas de trading bots que reagem em microssegundos poderá fazer a diferença.

Primeiro que tudo, é importante notar que quem faz os seus trades “manualmente”, deverá saber que está a competir contra trading bots. Também por isso é que, por muito conservador que um trader possa ser, o mais certo é que este, mais tarde ou mais cedo, tenha mesmo de migrar para recursos de trading bots. No entanto, até as grandes instituições e fundos já operam com o auxílio crucial de ferramentas IA. Dessa forma, atualmente é importante conseguir entender o que poder esperar desses mesmos recursos de trading bots.

Como funcionam os trading bots e as suas ferramentas?

Acima de tudo, um bot de negociação de criptomoedas, ou trading bot, é um software projetado para automatizar as operações de negociação no mercado de ativos, como os de criptomoedas. Ora, estes “agentes” inteligentes usam algoritmos e estratégias para analisarem dados de mercado, tomarem decisões sobre a execução de negociações, gerirem carteiras de ativos e ainda implementarem estratégias de trading.

Em 2024, espera-se que o objetivo principal dos trading bots seja aumentar a eficiência da negociação, minimizando riscos e garantindo a negociação contínua nas bolsas e diferentes mercados. Isto mesmo quando o trader está inativo. Eis o que diferencia os trading bots da perceção humana, por muito experiente e profissional que possa ser no mercado:

Trading bots podem reagir às tendências do mercado

Reação imediata a mudanças de preços

Gestão e análise dos volumes de negociação

Muitos outros elementos, parâmetros e gráficos em tempo real

Em suma, torna-se uma ferramenta valiosa para aqueles que procuram automatizar e otimizar as suas estratégias de trading, especialmente no atual dinâmico mercado de criptomoedas.

Como os melhores trading bots com IA tomam decisões?

Os trading bots operam com base em algoritmos e estratégias predefinidas, que determinam como o bot deverá reagir a diversas condições de mercado. Aqui está uma visão geral de como funciona atualmente um desses trading bots:

Recolha de dados : o bot recolhe dados sobre preços atuais, volumes de negociação e outros parâmetros relevantes que os mercados entregam, bem como outras fontes de dados.

: o bot recolhe dados sobre preços atuais, volumes de negociação e outros parâmetros relevantes que os mercados entregam, bem como outras fontes de dados. Análise do mercado : o bot aplica algoritmos e estratégias pré-definidas para analisar as condições atuais do mercado. Isto inclui identificar tendências, reconhecer padrões e determinar potenciais pontos de entrada ou saídas no trading.

: o bot aplica algoritmos e estratégias pré-definidas para analisar as condições atuais do mercado. Isto inclui identificar tendências, reconhecer padrões e determinar potenciais pontos de entrada ou saídas no trading. Tomada de decisão : usando os resultados da análise, o bot tomará decisões sobre a execução de negociações. Estas decisões podem envolver a abertura de novas posições, o encerramento de posições existentes, a definição de níveis de stop-loss ou take-profit e outras ações.

: usando os resultados da análise, o bot tomará decisões sobre a execução de negociações. Estas decisões podem envolver a abertura de novas posições, o encerramento de posições existentes, a definição de níveis de stop-loss ou take-profit e outras ações. Execução do trade: quando o bot decide fazer uma negociação, este envia automaticamente as ordens correspondentes à bolsa para execução. Isto inclui comprar ou vender ativos e tirando partido também de noções de IA.

WienerAI promete revolucionar a noção de trading bots

O recente pre-sale, focado na revolução dos trading bots em criptomoedas - meme coin IA WienerAI ($WAI) - adicionou o bot de negociação cripto mais avançado e amigável para iniciantes no seu ecossistema. Isto em fase de pre-sale, que já atraiu mais de $700.000 USD em três semanas.

De salientar que, no seu road map e white paper, a sua equipa está a promover o seu novo companheiro como um “parceiro comercial revolucionário de IA”, com negociação fácil de usar e melhorada por IA, funcionalidade de troca contínua e taxas zero. Ao mesmo tempo, declara que apresenta capacidades incomparáveis, sendo o token da WienerAI a base de acesso para o seu trading bot.

Como funciona o trading bot da WienerAI?

Segundo os seus responsáveis, para obter vantagem no trading de mercado de criptomoedas com a WienerAI, bastará perguntar ao bot algo relacionado com as suas necessidades de investimento em cripto. De seguida, a WienerAI usará a sua tecnologia preditiva para explorar os mercados e encontrar um “vencedor” para os seus utilizadores, fornecendo-lhes o detalhe da sua lógica e análise.

Além disso, espera-se que a plataforma Wiener permita que os seus clientes façam trocas de tokens rápidas e eficientes, e que, em poucos cliques, encontrem os melhores preços disponíveis em DEXs. De realçar que este também tem uma vantagem reflexiva sobre os pioneiros, como os bots MEV. Como consequência, esses bots lideram as transações dos traders para lucrarem com a minimização dos seus ganhos.

