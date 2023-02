É possível vigiar um carro roubado com um AirTag?

Os AirTags são um excelente investimento para seguir objetos e descobrir "coisas" quando estas estão perdidas ou roubadas. Há quem não viaje sem estes localizadores nas malas e há quem tenha usado um AirTag para monitorizar o seu carro que foi roubado. Infelizmente, na perseguição policial o carro foi destruído!

Se há produto que vale o seu dinheiro, esse é o AirTag. Podemos prender a etiquetas de localização da Apple às chaves, aos comandos lá de casa, à bagagem, no computador, na bicicleta e até no carro. Claro, apesar de muitas pessoas o fazerem, não é de todo uma boa prática colocar na coleira do cão ou do gato.

Fora isso, usar os AirTags para manter tudo debaixo de olho é cada vez mais simples, aliás, atualmente podemos usar essa tecnologia da Apple, a Rede Find My (Encontrar) para ter até a carteira sempre rastreável.

Polícia usa a localização do AirTag para perseguir ladrões

Depois do roubo ter sido participado às autoridades, a polícia rapidamente localizou um carro roubado através do AirTag do proprietário que estava dentro da viatura. Contudo, os ladrões tiveram um acidente durante uma perseguição em alta velocidade.

Bom, se em muitos casos o localizador ajuda a recuperar o bem roubado ou perdido, neste caso, que se passou na cidade de Cary, na Carolina do Norte... o resultado foi um carro destruído.

De acordo com a estação de televisão local WRAL News, três ladrões juvenis levaram o Toyota Camry da família de Muhammad. Mais tarde, descobriu-se que as imagens deles a assaltar e a lavar o carro ficaram gravadas na câmara da campainha de um vizinho, mas no início os Muhammads não faziam ideia de que tinha ficado sem o carro.

Acordámos, olhei para fora e perguntei à minha mulher: "Ei, sabe que o seu carro já não está na entrada?".

Disse Antar Muhammad ao WRAL.

Sente-se violado ao saber que algo que é seu e alguém o levou.

Disse Leslie Muhammad.

No entanto, Antar Muhammad referiu que agora coloca rotineiramente AirTags em tudo, do carro até às suas bagagens. Com este dispositivo no carro, Antar Muhammad mostrou aos agentes a sua aplicação Encontrar (Find My) no iPhone onde indicava a localização precisa do carro roubado.

O carro estava a ser retido a 20 km de distância na cidade de Durham, e os departamentos de polícia de ambas as cidades colaboraram na detenção.

No entanto, quando os agentes da polícia de Durham se aproximaram do carro roubado, os ladrões fugiram a toda a velocidade. Os larápios quase bateram num carro patrulha da polícia, e pouco depois bateram com o carro na avenida Martin Luther King Jr.

Os três ladrões foram presos no local, e as armas encontradas no carro foram levadas pela polícia. O próprio carro foi rebocado.

No saldo desta história está um carro destruído, os donos pelo menos ficaram satisfeitos pela polícia ter prendido os 3 bandidos.