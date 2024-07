Cuidado! Gemini está a aceder ao Google Drive sem autorização dos utilizadores

As questões de privacidade têm estado na linha da frente dos utilizadores da IA. Estes sistemas precisam dos dados dos utilizadores e procuram por tudo ter acesso ao que estes têm para oferecer. Agora, e do que é relatado, a Gemini, a IA da gigante das pesquisas, está a aceder aos documentos do Google Drive, sem a autorização dos utilizadores.

Um utilizador reparou recentemente que o assistente de IA da Google, a Gemini, estava a analisar e a resumir documentos do Google Drive, mesmo com as definições associadas desativadas. Resumidamente, a inteligência artificial funciona de forma autónoma, mesmo contra o que os utilizadores definem e indicam.

Depois do escândalo com o Recall da Microsoft, a Google parece agora ter um problema de privacidade com a sua IA. Há algumas semanas, a empresa integrou o Gemini em aplicações na na Cloud, como o Google Docs e o Google Drive, numa nova barra lateral. Isto permite aos utilizadores analisar, resumir e fazer sugestões sobre documentos. Mas as coisas não correm exatamente como planeado.

Numa publicação no X, um utilizador chamado Kevin Bankston relatou que a IA acedia a documentos pessoais e confidenciais sem autorização. Por exemplo, a Gemini resumiu um documento fiscal e, quando Bankston lhe perguntou como desativar a funcionalidade, redirecionou-a para uma página de definições que não existia.

Just pulled up my tax return in @Google Docs--and unbidden, Gemini summarized it. So...Gemini is automatically ingesting even the private docs I open in Google Docs? WTF, guys. I didn't ask for this. Now I have to go find new settings I was never told about to turn this crap off.