Combustíveis baixam (pouco) na próxima semana! Saiba quanto…

O preço dos combustíveis continua num sobe e desce e nos últimos meses não se tem registado uma quebra significativa de preços. Para a próxima semana é verdade que o preço da gasolina e gasóleo vai baixar, mas é pouco. Saiba quanto baixa o gasóleo e gasolina.

Combustíveis: Gasolina desce 1 cêntimo e Gasóleo baixa 2 a 3 cêntimos...

Se está a pensar atestar o depósito do seu veículo, espere pela próxima semana. É verdade que a descida não é muito significativa, mas sempre dá para poupar uns trocos. De acordo com o setor, o preço dos combustíveis na próxima segunda-feira apresenta uma tendência de descida no preço do gasóleo em 2 a 3 cêntimos e a gasolina desde 1 cêntimo.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online. Além de ficarmos a saber todos os preços nos postos de combustível, este portal indica-nos quais os postos que estão a vender combustíveis mais baratos.