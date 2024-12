Renault 5 Turbo 3E : sim, o poderoso R5 eléctrico de 500 cv vai ser realidade

Um modelo mítico da Renault vai regressar às estradas. Falamos do icónico R5 Turbo, que surge agora numa versão totalmente elétrica, mas a debitar uns incríveis 500 cavalos. É o renascer de uma lenda.

Renault leva o R5 com 500 cavalos para a pista

É um dos mais emblemáticos, e amados, carros das últimas décadas e está de volta. Falamos do Renault 5 Turbo, uma máquina infernal e que promete continuar a fazer virar cabeças um pouco por todo o lado.

Tal como o seu antecessor, tem tração traseira e vem equipado com dois motores elétricos que acionam cada uma das rodas traseiras.

O incrível é que este R5 Turbo 3E atinge uma potência respeitável de 500 cavalos, um valor demoníaco, mas que com toda a certeza vai fazer as delícias de muitos entusiastas. Graças a esta potência, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos, conforme os dados homologados.

Além disso, a estrutura em carbono, redesenhada na parte traseira para assegurar a ligação estética com o R5 E-Tech elétrico, apresenta um pequeno spoiler inspirado no Alpine A290, garantindo leveza e rigidez estrutural.

Como já referimos, o Renault 5 Turbo 3E é um hot hatch, totalmente elétrico, de design retro-futurista, com uma tomada de carga moderna posicionada numa das entradas de ar traseiras, que recorda o estilo do “Turbo” original.

A superestrutura em carbono é, simultaneamente, leve e extremamente rígida, duas qualidades fundamentais para um pocket rocket digno do seu nome e do seu património histórico.

Outro pormenor que não vai passar despercebido aos mais atentos: surge com o aspeto e a decoração de um automóvel construído para a pista, ostentando as cores históricas de uma das versões de rali do início dos anos 1980.

O carro, que terá uma edição limitada, deverá chegar ao mercado em meados de 2026.

Documentário no Prime

A revelação desta surpresa surge no final do documentário Anatomy of a Comeback, uma série documental disponível no Prime Video. Conta a história de como o Grupo Renault deu a volta por cima e ultrapassou uma crise que excedeu tudo o que se tinha visto anteriormente neste sector.

À beira do colapso no início da década de 2020, a empresa lançou o Renaulution, um roteiro de transformação único na indústria automóvel.

No final do quarto episódio os telespectadores seguem Luca de Meo, Diretor-Geral do Grupo Renault, Fabrice Cambolive, Diretor-Geral da marca Renault, e Gilles Vidal, Vice-Presidente de Design, numa visita ao Departamento de Design, para ver o futuro Renault 5 Turbo 3E, confirmado por Luca de Meo como um modelo de produção futura. Quarenta e seis anos após o lançamento do primeiro Renault 5 Turbo.