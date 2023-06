iOS 17: app Saúde regista agora o seu Estado de Espírito e Saúde Mental

A aplicação Saúde apresenta-se com grande destaque nos novos sistemas operativos mobile da Apple. Além de agora fazer parte da oferta iPad, a aplicação introduz o seguimento do Bem-estar mental. Isto é, a Apple quer que o utilizador tenha um olhar mais atento à sua saúde física e mental.

Saúde mental no foco do iOS 17

A saúde mental sempre foi uma prioridade para a Apple na sua apresentação e, portanto, nos seus sistemas operativos. Há algumas semanas, especulou-se sobre a chegada da aplicação Diário, que finalmente chegou ao iOS 17. No entanto, o Diário não permite que o utilizador insira o seu estado emocional e humor especificamente.

A Apple incluiu o registo do estado emocional no iOS 17 na aplicação Saúde e na aplicação Atenção Plena no watchOS 10. Isto permite-nos acompanhar como nos sentimos e porque pensamos que nos sentimos assim, e depois receber relatórios personalizados.

Mais saúde mental no iOS 17 - acompanhe o seu estado emocional

Este registo é acedido a partir da aplicação Saúde e, nesse momento, é-nos perguntado: "How you're feeling right now (Como se está a sentir neste momento)?"

O utilizador pode fazer uma escolha variável que vai de "Muito desagradável" a "Muito agradável," ajustando o estado de espírito ou o estado em que se encontra com uma barra deslizante. Depois, uma vez escolhido o sentimento, é apresentado um conjunto de sentimentos/emoções que podem ser incluídos no grande adjetivo anteriormente assinalado: Alegria, Alívio, Calma, Coragem, Diversão, Espanto, etc...

Por fim, passa-se ao último ecrã onde se selecionam as causas que, na opinião do utilizador, têm maior impacto na sua vida. Para esta escolha existem argumentos como Comunidade, Eventos Sociais, Encontros, Educação, Família, Viagens, Trabalho, etc...

Os registos são compilados na aplicação Saúde que tem informações relevantes sobre o bem-estar da nossa cabeça. Existe mesmo um questionário de saúde mental que poderá preencher que tem como missão avaliar se está no caminho de uma depressão ou de um quadro de ansiedade.