Samsung ultrapassa os problemas e consegue chips de 3 nm “perfeitos”!

No que respeita aos avanços no mundo litográfico, a TSMC é, sem dúvida, a marca que mais importância tem atualmente neste setor. Mas não podemos esquecer que a Samsung ultrapassou a taiwanesa ao ser a primeira a anunciar os seus chips de 3 nm.

Contudo, a empresa sul-coreana teve alguns problemas no desenvolvimento e produção inicial destes componentes. No entanto, de acordo com as mais recentes informações, esses problemas pertencem agora ao passado uma vez que a Samsung terá conseguido obter chips de 3 nm "perfeitos".

Samsung conseguiu chips de 3 nm "perfeitos"

Parece que a Samsung conseguiu ultrapassar com sucesso os problemas que assombravam o seu novo e avançado processo de fabrico de 3 nanómetros. De acordo com as informações avançadas pelo mundo da indústria tecnológica, é agora relatado que os chips de 3 nm da fabricante sul-coreana são "perfeitos".

O processo GAA de 3 nm da Samsung é considerado como o mais avançado do mundo, superando mesmo o da rival TSMC e Intel. E um alto executivo da empresa, cujo nome não foi revelado, revelou detalhes importantes e avançou que "agora estamos a desenvolver chips de 3 nm de segunda geração sem demora".

Tendo em conta que o processo de 3 nm da TSMC, nomeadamente para a Apple, tem uma taxa de retorno entre os 75% e os 80%, podemos então assumir que, com estes novos detalhes, o processo da Samsung possa oferecer uma taxa acima dos 80% ou 85%, algo que muitos analistas consideram ainda não ser possível. E parece inacreditável exatamente porque há apenas um mês atrás essa taxa era de 50%. Mas nada como aguardar mais informações para tirar as dúvidas.

Samsung recomeça a ganhar a confiança dos clientes

Com as melhorias, naturalmente que alguns nomes voltam a procurar a Samsung para a produção dos seus chips avançados. Recentemente a AMD assinou um acordo com a fabricante para os chips de 3 nm e a Qualcomm também poderá optar por ter duas versões do seu novo SoC Snapdragon 8 Gen 3, em que uma será produzida pela TSMC, sendo esta a fabricante principal dos mesmos, e outra pela Samsung.

Em conclusão, estamos a assistir a um panorama interessante no mundo da indústria tecnológica onde a competição está cada vez mais acesa entre a Samsung, a TSMC e também a Intel.