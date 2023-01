TSMC será a principal fabricante dos chips de 3 nm para o SoC Snapdragon 8 Gen 3

A TSMC continua a ser a fabricante mais poderosa e popular na indústria dos semicondutores avançados. A taiwanesa conta com um vasto leque de nomes importantes na sua lista de clientes, como a Apple, e cada vez mais tem apostado na inovação e aumento da sua capacidade de produção global.

De acordo com as mais recentes informações, a empresa vai também ser a principal fabricante dos chips produzidos no avançado processo de 3 nm destinados dos próximos SoCs Snapgradon 8 Gen 3 da Qualcomm.

A Qualcomm é uma das empresas mais importantes no desenvolvimento e produção de processadores para dispositivos móveis Android. Recentemente, a marca norte-americana apresentou ao mundo o seu novo e poderoso SoC Snapdragon 8 Gen 2 com várias novidades, entre elas o suporte para a tecnologia Wi-Fi 7.

Mas uma empresa que se preze não fica parada e, tal como estamos habituados, a Qualcomm também já está a preparar a próxima geração destes chips, nomeadamente a linha Snapdragon 8 Gen 3.

TSMC vai ser a principal fabricante dos Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) continua firme na sua liderança no setor das semicondutores, muito devido aos seu investimento em máquinas para a produção de chips avançados. Como tal, é natural que as marcas olhem com desejo para a fabricante taiwanesa querendo assim que este seja o local onde os seus chips são produzidos.

Recentemente indicámos que a gigante de Taiwan iria já começar a produzir na semana passada os primeiros chips de 3 nm para a sua mais importante cliente, a Apple. E as últimas informações da indústria revelam que a TSMC será também a principal fabricante dos próximos SoCs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Do que se sabe, a Qualcomm também recorreu à Samsung para esta produção, mas a grande parte das unidades serão produzidas pela TSMC. Atualmente, a fabricante taiwanesa está muito à frente da sul-coreana e também da Intel.

Uma vez que se trata de um processo de fabrico novo, a taxa de desempenho de 3 nm ronda os 60% e os 70%. Mas os detalhes revelados mostram que os chips da TSMC já conseguem oferecer uma taxa entre 75% e 80% por cada wafer. E uma vez que os chips ainda não estão na fase de comercialização, esta percentagem acaba por ser bastante elevada para o atual estado em que os wafers se encontram.

Assim, por esta e tantas outras razões, a Qualcomm não perdeu tempo e garantiu já uma parte das linhas de montagem das fábricas da taiwanesa para a sua próxima geração de processadores móveis.