Depois da MediaTek ter anunciado o primeiro SoC para smartphone com suporte para Wi-Fi 7, era expectável que a Qualcomm não tardasse em apresentar a sua própria solução. Eis que chegou o Snapdragon 8 Gen 2. Além de um melhor desempenho, face ao Snapdragon 8 Gen 1 (nas duas versões), haverá ainda um maior processamento de informação com base em processos de inteligência artificial.

O novo SoC da Qualcomm deverá começar a surgir em smartphones ainda no final deste ano... com uma ausência curiosa na lista de parceiros.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 - uma nova definição de padrão premium

A plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 foi apresentada no contexto da Snapdragon Summit, a decorrer até dia 17. O Snapdragon 8 Gen 2 foi projetado, segundo a Qualcomm, "de forma inteligente com IA inovadora em todos os aspetos para permitir experiências verdadeiramente extraordinárias. Esta maravilha da IA ​​oferece desempenho acelerado, conectividade incomparável, jogabilidade de nível campeão, captura engenhosa e muito mais".

Podemos dizer, portanto, que o foco da nova plataforma móvel está melhoria do desempenho e na maior eficiente das tarefas relacionadas com a Inteligência Artificial. Conta assim com um processador Hexagon atualizado centrado em IA até ao processamento de imagem mais inteligente e a um novo modem projetado para extrair o melhor desempenho das redes 5G, sendo que suporta inclusivamente dois cartões SIM 5G em simultâneo. Além disso, suporta já Wi-Fi 7.

A futura norma de Wi-Fi está a ser desenvolvida para, efetivamente, trazer melhores velocidades aos utilizadores bem como maior eficiência nas ligações.

Em comparação com o Snapdragon 8 Gen 1, a CPU Kryo da Gen 2 inclui um núcleo principal baseado no Arm Cortex-X3 a 3,2 GHz. Há também quatro núcleos de desempenho (um a mais que no ano passado) a 2,8 GHz e três núcleos de eficiência a 2,0 GHz, o que corresponde a uma melhoria de velocidade de 200 e 300MHz face ao modelo do ano passado.

A Qualcomm avança que a CPU é 35% mais rápida que a geração anterior, com 40% de economia de energia. Da mesma forma, a GPU Adreno é até 25% mais rápida com eficiência de energia 45% melhor. Todo o chip é construído num processo de 4 nm, como o Gen 1.

Foram ainda feitas melhorias em todo o processador Hexagon para desempenho de IA até 4,35x mais rápido, sendo ele capaz de lidar com tarefas mais complexas, como traduzir um idioma para vários idiomas em tempo real.

Som, Imagem e Vídeo

Este novo modelo surge também com suporte para áudio espacial dinâmico, para que o som se mova com a pessoa conforme os movimentos da cabeça com fones de ouvido compatíveis. É uma nova adição à plataforma Snapdragon Sound da Qualcomm, mas algo já oferecido por empresas como LG, Samsung e Apple.

Para jogos, a plataforma móvel suporta ray tracing em tempo real baseado em hardware para luz e reflexos mais realistas e podemos ver estas novidades a chegar já em modelos da OPPO e da Asus.

O Spectra Image Signal Processor dispõe agora de um rótulo “ISP cognitivo”, com a capacidade de usar segmentação semântica em tempo real para fotos e vídeos. Isso ajuda o sistema de imagem a identificar diferentes tipos de assuntos numa imagem e aplicar o ajuste apropriado. Em teoria, isso ajuda a câmara a distinguir entre coisas como rostos, cabelos e céus e fazer ajustes de cor para cada um individualmente conforme a imagem é capturada.

Isso poderá facilitar a previsão de como será a aparência de uma imagem final no ecrã enquanto é capturada - antes que o processamento de imagem do software faça o seu trabalho.

O Snapdragon 8 Gen 2 vai ainda suportar os novos sensores de imagem da Sony e da Samsung, as duas empresas que fabricam basicamente todos os sensores de câmaras de smartphone. Numa fase em que o 8K ainda está a criar lugar nos dispositivos moveis de topo, a Qualcomm indica que é possível captar e reproduzir conteúdos em 8K, contudo, a reprodução máxima em termos de conteúdos mostrados atinge só os 4K.

Samsung fica de fora?

A Qualcomm parecia ter confirmado, no verão, que a linha de topo da Samsung iria apenas ser equipada por processadores da fabricante, ou seja, não iram ser lançados os smartphones Galaxy S23 com processadores Exynos. No entanto, estranhamente, a Samsung não surge na lista de parceiros da Qualcomm indicados para equipar os seus smartphones com o novo Snapdragon 8 Gen 2, onde podemos ver nomes como a Motorola, OPPO, ROG da Asus, Xiaomi, OnePlus... entre outras mais ou menos populares.

Ainda assim, esta ausência poderá ser apenas parte de uma estratégia de ambas, ainda para mais, porque a nova linha de smartphones Samsung irá chegar no primeiro trimestre do ano que vem.