A MediaTek continua ainda a ser vista com alguma desconfiança por parte de uma fatia de consumidores. Certamente que estarão desatentos quanto à qualidade dos novos processadores da fabricante que têm chegado ao mercado. Mas mais que isso, a MediaTek, depois de ter estado a trabalhar durante anos apenas em soluções para as gamas baixas e médias, hoje apresenta os seus chips dedicados ao segmento de topo... que em testes de benchmark ultrapassam mesmo o desempenho dos Snapdragon.

A empresa acaba de lançar o seu Dimensity 9200 que se assume como o primeiro SoC para smartphones com suporte para Wi-Fi 7.

MediaTek Dimensity 9200 - o novo SoC preparado para o futuro

A MediaTek tem vindo a destacar no segmento de topo com o seu principal SoC da atualidade, o Dimensity 9000+ já a bater o melhor que a Qualcomm tem. O Dimensity 9200 foi agora apresentado de forma oficial, mas também ele já tinha surgido num teste de benchmark a ultrapassar os resultados do M1 da Apple.

Nos detalhes agora divulgados, vislumbra-se um enorme sucesso em termos de desempenho em várias frentes.

Na apresentação do Dimensity 9200, a MediaTek descreve-o como:

O MediaTek Dimensity 9200 vem alimentar uma nova era de smartphones emblemáticos com desempenho incrível e eficiência de energia inteligente. Prepare-se para as câmaras mais nítidas e capturas mais brilhantes, jogos durante todo o dia com vantagem sobre a concorrência, multimédia imersiva e a conectividade mais rápida e omnipresente para conseuir novas experiências incríveis onde quer que você vá.

O Dimensity 9200 é considerado o primeiro chip móvel a usar uma arquitetura ARMv9 Gen 2 e novos núcleos associados. Nomeadamente, um grande núcleo Cortex-X3 lida com as tarefas mais exigentes com a ajuda de três núcleos de desempenho Cortex-A715. Quatro núcleos de baixo consumo Cortex-A510 ajudam na vida útil da bateria. A combinação oferece um aumento modesto de 10 a 12 por cento sobre o Dimensity 9000 em testes sintéticos, mas, segundo a fabricante, irá reduzir o consumo de energia em até 25 por cento.

O Dimensity 9200 é um dos primeiros chips a usar a nova GPU Immortalis-G715 da ARM, trazendo ray tracing de hardware, três vezes a taxa de transferência triangular e maior eficiência. É até 32% mais rápido do que a GPU no Dimensity 9000 enquanto usa 41% menos energia.

A grande bandeira deste SoC é o suporte ao Wi-Fi 7, a futura norma de Wi-Fi que já está a ser desenvolvida para, efetivamente, trazer melhores velocidades aos utilizadores bem como maior eficiência. Esta é assim a primeira plataforma móvel anunciada com suporte a esta norma de Wi-Fi, ainda que no final do mês, possamos ver a Qualcomm a fazer o mesmo.

Ao contrário de muitos chips MediaTek, o 9200 suporta sub-6GHz e 5G de onda milimétrica para fornecer dados móveis rápidos em mais partes do mundo. O processador de sinal de imagem Imagiq 890 é o primeiro a suportar sensores de câmara RGBW, prometendo mais brilho e detalhes nas fotos do que o RGB simples. Pode ainda neutralizar o desfoque de movimento. Terá também suporte para armazenamento UFS 4.0 rápido, a memória LPDDR5X mais recente (8,5 Gbps) e áudio de 24 bits/192 KHz.

O que é o Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 é a futura norma de Wi-Fi, também conhecida como IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT). Funciona transversalmente nas três bandas (2,4 GHz, 5 GHz, e 6 GHz) para utilizar por completo os recursos do espectro. Enquanto o Wi-Fi 6 foi criado em resposta ao número crescente de equipamentos em todo o mundo, o objetivo do Wi-Fi 7 passa por fornecer melhores velocidades a cada equipamento e com maior eficiência. Assim, um utilizador que esteja a ter dificuldades com constante buffering, atraso, ou congestionamento, um router Wi-Fi 7 poderá vir ser a melhor solução.

O Wi-Fi 7 introduz 320 MHz de largura de banda ultra-larga, 4096-QAM, Multi-RU, e Operação Multi-Link para fornecer velocidades 4,8× mais rápidas do que o Wi-Fi 6, e 13× mais rápidas do que o Wi-Fi 5.

Embora o Wi-Fi 6 proporcione velocidades 37% mais rápidas que a versão anterior, não foi tão impactante como o aumento da taxa em 10 vezes que o Wi-Fi 5 trouxe. A diferença decorreu da intenção original do projeto do Wi-Fi 6, que visava essencialmente melhorar a eficiência e não a taxa de dados. Por outro lado, o Wi-Fi 7 foi concebido para uma geração de maior rendimento.

O Wi-Fi 7 faz progressos gigantes no rendimento - 480% mais do que as gerações anteriores. Graças à compatibilidade retroativa, um router Wi-Fi 7 abre toda a sua casa às mais recentes experiências online. Contudo, espera-se que o Wi-Fi 7 chegue apenas em 2024 de forma mais alargada.