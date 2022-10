MediaTek Dimensity 9200 é um monstro que bateu até o Apple M1 no AnTuTu

No que respeita aos SoCs, temos atualmente os chips mais poderosos no mercado com desempenho e dimensões que eram apenas uma ideia há alguns anos a esta parte.

Como tal, é sempre interessante ver a 'guerra' do poder e potencial oferecido pelos componentes de diferentes marcas. E um recente teste do AnTuTu mostra que o Dimensity 9200 da MediaTek é um verdadeiro monstro que conseguiu obter 1,2 milhões de pontos, batendo até mesmo o M1 da Apple.

MediaTek Dimensity 9200: 1.2 milhões de pontos no AnTuTu

Não é novidade para ninguém que a MediaTek sempre foi uma marca olhada de lado e associada a chips de gama baixa ou média. No fundo, acabava por ser vista como uma alternativa mais acessível para os dispositivos móveis. Mas a empresa taiwanesa tem surpreendido o mercado com os seus novos lançamentos, e a grande estrela da atualidade é o seu SoC Dimensity 9200.

De acordo com os últimos dados, este chip conseguiu obter a incrível pontuação acima dos 1.2 milhões de pontos no AnTuTu, conseguindo bater mesmo o chip M1 da Apple presente num iPad Pro. Mais concretamente, o SoC topo de gama da marca alcançou 1266102 pontos, tendo assim todas as condições para ser um verdadeiro sucesso ao nível de desempenho.

Na imagem abaixo podemos então ver o resultado obtido pelo Dimensity 9200 da MediaTek que é claramente superior aos 1060247 conseguidos pelo M1 da empresa de Cupertino, através do teste a um iPad Pro de 12,9 polegadas. Mas também não nos podemos esquecer que estamos a falar de um sistema operativo mais antigo, nomeadamente o iOS 14.5.1.

Mas se falarmos de pontuações de equipamentos mais atualizados, verificamos que um iPad Pro de 12,9 polegadas, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno obteve uma 1251547 pontos no AnTuTu, um valor ligeiramente abaixo do Dimensity 9200.

O SoC da MediaTek também supera o iPhone 14 Pro Max, com um chip A16 Bionic, o qual obteve 972936 pontos.

Se falarmos no mercado Android, a MediaTek lidera o ranking do AnTuTu através de um ASUS ROG Phone 6D Ultimate, com um Dimensity 9000, o qual obteve 1133998 pontos.

Estes testes são sempre interessantes e os consumidores mais atentos e informados também acabam por olhar para estes números como um fator decisivo na altura de escolher um equipamento. Um dos smartphones que trará o novo topo de gama taiwanês será o Vivo x90 Pro+.