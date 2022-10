Jogos grátis no Playstation Plus para Novembro de 2022

Novembro está a chegar e já são conhecidos os jogos que o catálogo do Playstation Plus vai receber para que todos, os que tenham uma subscrição válida do serviço possam jogar de forma gratuita.

Venham conhecer as novas aquisições...

Com a chegada de Novembro, o catálogo do Playstation Plus vê também chegar novos jogos à sua lista de títulos disponíveis para quem tenha uma subscrição válida.

Venham conhecer os jogos agora anunciados, encabeçados por LEGO Harry Potter Collection que fará certamente, muitas caras felizes entre os fãs de LEGO e de Harry Potter, claro. Os títulos estarão disponíveis para download na PlayStation Store entre 1 de novembro e 5 de dezembro.

A Lista

A compilação LEGO Harry Potter Collection traz, consigo os jogos LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 à PlayStation 4, juntando num único produto os dois jogos bastante bem recebidos pelo mercado, mas remasterizados! Esta colectânea reúne a toda a criatividade de LEGO com o mundo mágico de Harry Potter, numa empolgante viagem cheia de feitiços, poções, enigmas, aulas, duelos e muito mais, para jogadores de todas as idades.

Por outro lado, chega também Nioh 2 Remasterizado, que se trata de uma sequela do conhecido RPG de ação, onde os jogadores terão a oportunidade de dominarem as artes marciais do samurai na pele de um misterioso guerreiro meio humano, meio yokai sobrenatural. Neste jogo, terão também a oportunidade de explorarem o violento Japão da era Sengoku e o mortífero Reino das Trevas, ambos infestados com demónios grotescos e implacáveis.

Já em Heavenly Bodies, um jogo sobre cosmonautas, o corpo e a ausência de gravidade, os jogadores terão de descobrir as diferentes nuances do movimento em gravidade zero. O jogo inclui uma coleção de cenários estelares inspirados pelos feitos de exploradores e investigadores espaciais ao longo da história.

Para além disto importa ainda realçar que, em novembro, os subscritores do PlayStation Plus também poderão descarregar Way Down, um jogo desenvolvido com o apoio do programa PlayStation Talents. Esta é uma aventura de espionagem e ação em que os jogadores terão de assaltar o cobre blindado do banco mais seguro do mundo.