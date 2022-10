Apesar de existirem muitos fabricantes no universo Android, os SoC usados são de apenas duas fontes bem conhecidas. Falamos da Qualcomm e da MediaTek, que se confrontam de forma constante para conseguir ter o melhor conjunto.

Na sua recolha constante de dados de desempenho nos smartphones Android, a Antutu tem informação importante e interessante. Em setembro ficou claro que mais importante que a marca parece estar o Soc, com o MediaTek Dimensity 9000+ a bater toda a concorrência Qualcomm.

Mais um mês com novidades na Antutu

Todos conhecem bem a forma como a Antutu recolhe informações sobre os smartphones onde a sua app está presente. esta avalia não apenas o desempenho geral do equipamento, mas vai muito mais longe e tem métricas de muitas outras áreas relevantes para o utilizador.

Em setembro, que agora terminou, a Antutu viu uma mudança muito importante, se bem que esperada por muitos. O MediaTek Dimensity 9000+ assumiu a liderança da tabela dos smartphones mais potentes e bateu toda a concorrência Qualcomm.

MediaTek Dimensity 9000+ bateu os Qualcomm

Curiosamente, esta posição é assumida apenas por um smartphone, o ASUS ASUS ROG Phone 6D, mas o suficiente para assumir o topo. Além deste SoC de topo da MediaTek, este smartphone tem ainda 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Com este hardware consegue 1.123.036 pontos na AnTuTu.

Toda a restante lista é dominada por smartphones que têm presente o Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1. Temos imediatamente abaixo o OnePlus ACE Pro, com 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, e depois o iQOO com 12 GB e 512 GB.

Smartphones vão mostrar ainda mais mudanças

A lista segue com nomes conhecidos como o Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion Y70, o iQOO 10, o Motorola Moto X30 e o Xiaomi 12S Pro. O Redmi K50 Ultra e o Xiaomi MIX Fold 2 fecham o top 10 da Antutu nos smartphones de topo no mês de setembro.

Esta mudança no topo da lista da Antutu, em especial no que toca aos SoC, é a prova clara de que a MediaTek está a recuperar a sua posição. A Qualcomm deverá reagir em breve com novidades neste campo, mas até lá o Dimensity 9000+ domina de forma clara.