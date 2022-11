69% não vão deixar o Twitter depois da compra de Elon Musk

A compra do Twitter por parte de Elon Musk tem sido um dos principais temas da atualidade no setor da tecnologia. Já há vários meses que o CEO da Tesla pretendia comprar a popular rede social, sendo que o negócio teve vários avanços e recuos. Mas, finalmente, a compra concretizou-se no passado dia 28 de outubro e esta nova realidade já trouxe várias consequências menos agradáveis.

Desta forma, questionámos os nossos leitores sobre se estes vão deixar, ou já deixaram, o Twitter depois da compra de Elon Musk. E os resultados mostram que a maioria vai permanecer na plataforma do pássaro azul, ainda assim.

Vai deixar, ou já deixou, o Twitter depois da compra de Elon Musk?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.296 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a maioria dos participantes, com 69% das respostas, responderam que que não vão deixar o Twitter depois da compra de Elon Musk (895 votos). Por sua vez, os restantes 31% responderam afirmativamente, ou seja, que vão deixar, ou já deixaram, a popular rede social após este negócio (401 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

No artigo desta questão, os leitores deixaram dezenas de comentários onde mostram a sua opinião e apreciação sobre esta compra. Contudo, no geral, os utilizadores indicam que não vêem razões para cancelarem as suas contas na plataforma.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora vai deixar, ou já deixou, a rede social Twitter após a compra de Elon Musk, o carismático CEO da Tesla.

