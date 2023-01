O lançamento de um smartphone dobrável por parte da Google é algo que a própria empresa já confirmou e que os rumores apontavam para que acontecesse até ao meio do ano de 2023.

Contudo, poderemos estar perante mais um adiamento e perante a ajustes importantes feitos no smartphone, nomeadamente, no que toca ao seu tamanho de ecrãs.

Notícias recentes dão conta dos supostos novos planos da Google para o lançamento do seu smartphone dobrável. A Google deverá começar a produzir peças em massa para o seu Pixel Fold dobrável apenas no terceiro trimestre do ano. A Samsung Display, em particular, começará a produzir os ecrãs dobráveis para a empresa norte-americana ​​em julho ou agosto, de acordo com o The Elec.

Google Pixel Fold poderá chegar mais tarde, mais pequeno e mais caro do que se esperava

Além desta informação que deita por terra o lançamento do smartphone no evento de maio, também o tamanho dos ecrãs terá sofrido ajustes. Os rumores e renderizações que já surgiram apontavam para a existência de um ecrã exterior de 5,79" e de um dobrável de 7,69". Contudo, estes deverão ser ligeiramente mais pequenos, de 7,57" e 5,78".

Algo que surge agora como informação pouco abonatória face à concorrência, é que o Pixel Fold deverá ter ecrãs com a mesma tecnologia dos Galaxy Z Fold2. O Galaxy Fold3 apresentou um salto tecnológico muito grande face ao modelo anterior, com um ecrã mais fino, leve e fácil de dobrar e melhorado ainda na versão 4. Poderá esta ser uma imposição da própria Samsung, para não colocar a Google num patamar muito próximo dos seus dobráveis. O suporte à caneta poderá também não vir associado a este modelo, sendo um exclusivo da Samsung.

E os preços? As novas informações apontam o preço para os 1800 dólares, quando no passado os rumores indicavam que pudesse rondar os 1400 dólares.

Tal como aconteceu no evento do ano passado com o Google Pixel Tablet, a Google poderá aproveitar o evento de maio do Google I/O para dar a conhecer de forma oficial algumas renderizações do smartphone dobrável, bem como as principais funcionalidades e características, com indicação do momento de lançamento oficial.