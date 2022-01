Estamos a viver o início de uma nova era de smartphones que se transforma em tablets, dando uma maior produtividade aos utilizadores e uma versatilidade única na execução de algumas tarefas num dispositivo móvel. A Samsung continua a ter as melhores propostas de dobráveis para o mercado global, mas a Google poderá chegar para lutar por esse objetivo.

O novo dobrável da Google tem vindo a ser falado como um possível lançamento para breve e há mais informações, nomeadamente, relativas ao seu preço.

Com o nome Google Pixel Notepad, o novo dobrável da Google é já uma certeza. Aliás, a própria Google na nova versão beta do Android 12 L mostrou dois vídeos relacionados com a colocação do cartão SIM, num smartphone dobrável.

Dentro das muitas novidades já referidas, o preço do Pixel Notepad tem vindo a ser indicado como mais barato que o Galaxy Z Fold3 da Samsung, que deverá ser o seu principal concorrente nesta fase.

Preço e disponibilidade do Google Pixel Notepad

Segundo os mais recentes rumores, essa é uma informação que se parece confirmar. O preço do Pixel Notepad está a ser apontado para os 1400 dólares. Usando a referência dos Estados Unidos, porque o valor para a Europa terá que contar com outros custos adicionais, o Galaxy Z Fold 3 custa 1800 dólares.

Além disso, contas feitas, o smartphone Pixel 6 Pro custará menos 500 dólares que o modelo do Pixel dobrável. Esta diferença é menor do que aquela que a Samsung oferece entre o seu modelo mais caro de smartphone da linha Galaxy S e o do Z Fold, que é de 600 dólares.

Não se sabe ainda quando será lançado, no entanto, espera-se que a Google coloque o seu dobrável à venda nos Estados Unidos ainda na primavera. Para o mercado internacional, os consumidores terão que esperar até ao final do ano, segundo avança o site 9To5Google.

Algumas especificações

O Pixel dobrável deverá ser mais parecido com o OPPO Find N do que com o Samsung Galaxy Z Fold3, sendo, portanto, mais curto e largo. O seu processador será o Google Tensor, mas não usará o sensor Samsung GN1 de 50 píxeis do Pixel 6. Em vez disso, terá o sensor Sony IMX363 de 12,2 MP do Pixel 3 e 5a, isto por questões de construção, uma vez que é mais fino do que o que foi introduzido com o Pixel 6.

Além disso, será acompanhado por um IMX386 de 12 MP (ultra grande angular). Espera-se ainda que as câmaras integradas nos ecrãs sejam ambas de 8 MP (IMX355s).

Até ao momento, a Google mantém o suspense e não avança com declarações relacionadas com o seu já certo smartphone dobrável.

A saber, a empresa via também lançar em breve o seu primeiro smartwatch Pixel Watch, num evento que deverá acontecer a 26 de maio. Poderá ser nesta altura que veremos o anúncio do smartphone dobrável.