Há muito que se fala que a Google estará a preparar um smartwatch para mostrar ao mercado. Identificado como Pixel Watch, este deverá ser a proposta da marca e que mostrará o que esta espera que os fabricantes produzam.

Revelado como estando a chegar por diversas vezes, a verdade é que nunca se materializou. Agora, e segundo mais uma fuga de informação, o Pixel Watch terá finalmente uma data para apresentação. Esta está para muito breve, com todas as novidades.

Com a sua linha Pixel, a Google prepara o mercado para o que o Android deverá ter como base no campo do hardware. As marcas seguem estas recomendações e criam depois as suas propostas para retirar ainda mais deste sistema operativo.

A Google deverá em breve seguir o mesmo caminho no campo dos smartwatches, com a chegada do Pixel Watch. Este será a montra do que a marca entende ser o relógio ideal para o mercado e para tirar o máximo do Wear OS, que acabou de ser renovado.

Pixel Watch



I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.



This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.



Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll knowpic.twitter.com/Kk0D4Bom6d